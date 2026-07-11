Peligrosa ola de calor continúa arropando gran parte de Estados Unidos

El sábado se estaba gestando una ola de calor generalizada y peligrosa en todo Estados Unidos; se prevén temperaturas máximas de tres dígitos en el suroeste y las Grandes Llanuras este fin de semana, antes de que se extienda hacia el este bajo una cúpula de alta presión que, según los meteorólogos, podría mantener temperaturas agobiantes durante una semana o más.

Los meteorólogos aconsejaron a la población que se mantuviera hidratada y buscara lugares para refrescarse, advirtiendo de temperaturas entre 15 y 25 grados Fahrenheit (°F) más altas de lo habitual en muchas zonas, incluso por la noche —lo que resulta especialmente perjudicial para la salud, ya que el cuerpo no tendrá oportunidad de recuperarse—. Se preveía que la ola de calor afectara a hasta dos tercios del territorio continental de Estados Unidos.

“El calor no desaparece necesariamente al anochecer”, afirmó Josh Adam, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) en Bismarck, Dakota del Norte, donde las temperaturas superarán los 100°F hasta el martes, un aumento espectacular para un estado en el que las temperaturas estivales suelen rondar los 80s.

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Tynika Smith, de Bloomington (Minnesota), repartió toallas y paños helados, junto con ventiladores a pilas, en los campamentos de personas sin hogar de la cercana ciudad de St. Paul, y seguirá haciéndolo la semana que viene, cuando se prevé que las temperaturas alcancen valores de entre los 90s medios y altos. Los residentes se colocaban las bolsas de hielo alrededor del cuello y sobre la cabeza.

“No pueden subirse a un coche con aire acondicionado ni entrar en una casa”, dijo Smith, quien también repartió agua, helados, comida y productos de higiene.

“Los campamentos están tan alejados que a los residentes les resulta difícil ir andando o en bicicleta a los puntos de avituallamiento”, explicó. Además, hay poca sombra en el exterior, mientras que la temperatura dentro de sus tiendas de campaña es incluso más alta que la del exterior.

“No puedo hacer mucho más”, dijo Smith, “pero al menos puedo ayudarles a refrescarse un poco”.

ARCHIVO - Vendedores ofrecen Gatorade y botellas de agua cerca del Monumento a Washington durante una ola de calor, el 3 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) (Julia Demaree Nikhinson)

Se batirán récords de temperatura

El NWS ha pronosticado que, hasta el miércoles, se igualarán o batirán más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos, de los cuales dos tercios serán récords de calor nocturno. No se preveía que las temperaturas bajasen por debajo de los 80°F durante la noche en Fort Lauderdale (Florida); Miami; Tampa (Florida); Galveston (Texas); y Charleston (Carolina del Sur).

La ola de calor —que se produce cuando una zona de alta presión retiene el aire caliente y bloquea los vientos refrescantes y la lluvia— es una de las más intensas que han afectado a las Dakotas en los últimos 25 años, según ha afirmado Chad Merrill, meteorólogo jefe de AccuWeather.

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Se preveían temperaturas máximas récord de tres dígitos para el fin de semana en Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana y las Dakotas.

En Helena, Montana, donde se preveía que las temperaturas superaran los 95°F, el parque acuático y la piscina “Last Chance Splash” organizaban una competición de natación para cientos de nadadores.

“El momento no podría ser mejor, ya que no es habitual que haga tanto calor en Helena”, afirmó Sean Swingley, subgerente.

“Sin duda hoy hace mucho calor, pero la piscina está bien fresquita”, dijo Swingley. “Normalmente, en verano tenemos un par de días en los que se alcanzan los 95 grados, pero en junio y julio la temperatura suele oscilar entre los 85 y los 90″.

Nevada, un estado acostumbrado al calor, registró temperaturas aún más altas de lo habitual, según Andrew Gorelow, meteorólogo del NWS en Las Vegas. Se esperaba que la temperatura alcanzara los 111°F el sábado, señaló Gorelow.

Según los expertos, es fundamental hidratarse y buscar lugares frescos.

También advirtieron de que el calor podría aumentar el riesgo de incendios en algunas zonas del país que ya se encuentran secas, incluidas las Montañas Rocosas, donde, según Merrill, podrían formarse tormentas secas.

Cambio climático intensifica el calor

Según los científicos, el cambio climático provocado por la quema de carbón, petróleo y gas natural está dando lugar a olas de calor más intensas y prolongadas que abarcan zonas más extensas.

ARCHIVO - Los visitantes utilizan abanicos mientras esperan para entrar en el Monumento a Washington, el 1 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner, archivo) (Tom Brenner)

También se prevé que las temperaturas de este año se vean afectadas por El Niño, un fenómeno natural de calentamiento del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y provoca picos de temperatura en todo el mundo.

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Se prevé que el actual fenómeno de El Niño —que se formó el mes pasado y es aún demasiado reciente como para haber influido mucho en esta ola de calor— figure entre los más intensos desde que el servicio meteorológico comenzó a registrar estos fenómenos en 1950, según los expertos.