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Victoria judicial para Hunter Biden: recibirá $1.7 millones por caso de difamación

Patrick Byrne, fundador de Overstock.com, lo acusó de participar en una supuesta trama de sobornos impulsada por Irán

11 de julio de 2026 - 3:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hunter Biden llega al tribunal federal de Wilmington, Delaware. (Matt Slocum)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Un juez estadounidense ordenó pagar una indemnización de $1.7 millones por daños y perjuicios a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, en el marco de una demanda por difamación contra Patrick Byrne, fundador de Overstock.com, uno de los primeros grandes comercios electrónicos de Estados Unidos.

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Byrne acusó a Biden de participar en una supuesta trama de sobornos por valor de $800 millones impulsada por Irán, a cambio de que la administración demócrata liberara fondos congelados a ese país.

“Estas declaraciones difamatorias de Byrne no son meramente falsas ni meramente maliciosas: son absolutamente indignantes”, declaró Biden en su demanda.

El juez del Distrito Central de California Stephen Wilson dictaminó en su sentencia que Byrne actuó con “tergiversación intencionada” y un “desprecio consciente” hacia los derechos de Hunter Biden, al animar a sus seguidores en las redes sociales a propagar información falsa.

Byrne sostuvo la difamación incluso después de que se presentara la demanda. El exejecutivo fue declarado en rebeldía tras negarse a testificar en el tribunal californiano e intentar demorar el caso, al cambiar de abogados.

“La explicación más plausible es que el demandado carece de credibilidad, inventa historias increíbles y descabelladas para captar la atención de los medios y fabricó la historia difamatoria en cuestión para dañar la reputación del demandante”, dice la orden compartida este sábado por Biden en un mensaje en su cuenta de X.

El hijo del presidente demócrata agradeció que el estado de derecho hubiera prevalecido en su caso.

Biden había solicitado una compensación de 1 dólar por concepto de daños nominales, que fue concedida por el tribunal.

El juez también ordenó a Byrne pagar 1.7 millones de dólares por daños punitivos a Biden.

Byrne es conocido por negar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 sobre Donald Trump que buscaba la reelección inmediata, y de cargar contra la familia del expresidente.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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