China evacúa a 1.7 millones de personas ante el impacto del tifón Bavi

El tifón Bavi tocó tierra en la provincia oriental china de Zhejiang a última hora de la noche del sábado y se esperaba que se debilitara gradualmente, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

Bavi ha generado fuertes vientos y lluvia a las islas del sur de Japón y a Taiwán. Fue el segundo tifón en impactar a China en poco más de una semana. El primero, Maysak, tocó tierra en el sur de China el 3 de julio.

Las autoridades chinas evacuaron a más de 1.7 millones de personas el sábado y emitieron alertas máximas al tiempo que el este del país se prepara para la llegada de Bavi, que presentaba vientos máximos sostenidos de 144 km/h (89 mph) cerca de su vórtice.

Después de pasar al norte de Taiwán el sábado y tocar tierra en la ciudad costera de Yuhuan, en Zhejiang, se prevé que Bavi se desplace hacia el noroeste hacia el interior, de acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional.

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Previamente, al menos 17 personas murieron en el sur de Filipinas, en su mayoría debido a deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas estacionales, que Bavi intensificó antes que se alejara hacia Taiwán, detallaron autoridades filipinas el sábado.

China evacua a más de 1.7 millones de personas

Las autoridades en la provincia de Zhejiang han evacuado a más de 1,7 millones de personas hasta el sábado en la mañana, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua. Shanghái, también en la costa oriental de China, había reubicado a unos 34,000 residentes de zonas de alto riesgo hasta el mediodía, según Xinhua.

En el sureste de China, las ciudades cercanas a la costa se están preparando para los impactos del tifón. En la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3,700 personas habían sido reubicadas desde zonas terrestres de alto riesgo hasta la noche del viernes, publicó Xinhua. Las autoridades de Fujian han puesto en alerta a más de 17,000 rescatistas.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió una alerta naranja por tifón, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, y se suspendieron las labores en muchas escuelas y servicios de transbordador. Se han cancelado cientos de vuelos y se han suspendido algunos servicios ferroviarios de alta velocidad.

El centro también emitió el sábado la primera alerta roja por tormentas del año, según la emisora estatal CCTV.

Las autoridades chinas anunciaron el sábado que han asignado 40 millones de yuanes (5,9 millones de dólares) en fondos centrales de ayuda por desastres naturales para apoyar las labores de prevención del tifón, y de rescate y ayuda de emergencia en las provincias de Zhejiang y Fujian.

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Aludes de tierra dejan más de 12 muertos en Filipinas

En Filipinas, un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias monzónicas que Bavi intensificó afectó una aldea el viernes antes del amanecer en el poblado costero de Malapatan, en la provincia sureña de Sarangani, lo que dejó al menos 10 aldeanos muertos y tres personas desaparecidas, informó Diego Mariano, portavoz de la Oficina de Defensa Civil.

Un deslizamiento de tierra por separado en el poblado de Calanogas, en la provincia sureña de Lanao del Sur, ocurrido el viernes antes del amanecer provocó la muerte de cinco personas y la desaparición de otras seis, señaló.

Dos personas se ahogaron en inundaciones el miércoles en la provincia sureña de Bukidnon, agregó Mariano, sin proporcionar otros detalles.

El subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dijo que en los últimos días unas 11.000 personas se trasladaron a 77 refugios de emergencia, en su mayoría en provincias del sur de Filipinas, debido al clima tormentoso.

Más de 110 personas heridas en Taiwán y fuertes vientos azotan Japón

Hasta las 7:00 de la tarde del sábado, las autoridades taiwanesas habían registrado al menos 113 lesiones por el tifón Bavi, algunas de ellas sufridas en desplazamientos en motocicleta bajo la lluvia y los vientos sobre caminos resbaladizos.

Un total de más de 14,200 personas habían sido evacuadas en toda la isla, incluidas personas del condado oriental de Hualien y de la ciudad central de Taichung. Las escuelas y oficinas en la mayor parte de Taiwán suspendieron actividades el sábado.