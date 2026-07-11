Identifican cuerpo de adulta mayor hallado en estado de descomposición en San Juan
La Policía investiga el caso como una muerte sin causa determinada
11 de julio de 2026 - 8:22 PM
11 de julio de 2026 - 8:22 PM
El cuerpo de una adulta mayor en avanzado estado de descomposición fue encontrado, en la tarde de este viernes, por agentes de la Policía en una residencia de una urbanización en la zona metropolitana de San Juan.
Los agentes también encontraron a un hijo de 54 años, que padece de una discapacidad física no especificada, al lado del cuerpo de la mujer.
Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:30 p.m. alertó sobre una mujer mayor, residente en la calle Tegucigalpa de la urbanización Las Américas, que no había podido ser contactada por familiares.
Al llegar a la residencia, los agentes localizaron a Lilliam Diaz Carlo, de 81 años. De momento, no se indicó la causa y manera de muerte de la fémina.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: