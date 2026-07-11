Identifican cuerpo de adulta mayor hallado en estado de descomposición en San Juan

El cuerpo de una adulta mayor en avanzado estado de descomposición fue encontrado, en la tarde de este viernes, por agentes de la Policía en una residencia de una urbanización en la zona metropolitana de San Juan.

Los agentes también encontraron a un hijo de 54 años, que padece de una discapacidad física no especificada, al lado del cuerpo de la mujer.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a la 1:30 p.m. alertó sobre una mujer mayor, residente en la calle Tegucigalpa de la urbanización Las Américas, que no había podido ser contactada por familiares.