Una llamada salvó ocho vidas: agentes rescatan a una perra y sus siete cachorros en Aguadilla

Una perra y sus siete cachorros fueron rescatados el miércoles por agentes estatales y municipales tras ser encontrados amarrados en una residencia abandonada en Aguadilla.

Según la Policía, una llamada anónima recibida durante la tarde en el cuartel municipal alertó sobre la presencia de los animales en una vivienda ubicada en la calle Ruella Lequerica.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la perra con sus siete cachorros y se hicieron cargo de los animales.

Fueron llevados a una clínica donde fueron atendidos y vacunados. (Suministrada)

Posteriormente, fueron trasladados a la Clínica Veterinaria Borinquen, donde recibieron atención médica y fueron vacunados.

La Policía indicó que también se realizaron gestiones con una rescatista del área de Las Piedras, quien asumió la custodia de los animales.