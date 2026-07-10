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Una llamada salvó ocho vidas: agentes rescatan a una perra y sus siete cachorros en Aguadilla

Los animales fueron hallados amarrados en una residencia abandonada

10 de julio de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fueron llevados a una clínica donde fueron atendidos y vacunados. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una perra y sus siete cachorros fueron rescatados el miércoles por agentes estatales y municipales tras ser encontrados amarrados en una residencia abandonada en Aguadilla.

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Según la Policía, una llamada anónima recibida durante la tarde en el cuartel municipal alertó sobre la presencia de los animales en una vivienda ubicada en la calle Ruella Lequerica.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la perra con sus siete cachorros y se hicieron cargo de los animales.

Fueron llevados a una clínica donde fueron atendidos y vacunados.
Fueron llevados a una clínica donde fueron atendidos y vacunados. (Suministrada)

Posteriormente, fueron trasladados a la Clínica Veterinaria Borinquen, donde recibieron atención médica y fueron vacunados.

La Policía indicó que también se realizaron gestiones con una rescatista del área de Las Piedras, quien asumió la custodia de los animales.

Las autoridades no precisaron si se identificó al propietario de los animales ni si se contemplan posibles cargos por maltrato o abandono.

Tags
Breaking NewsAguadillaPerrosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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