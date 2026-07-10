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Cerca de 22,000 clientes siguen sin agua entre la zona metropolitana e Isabela

La AAA informó que trabaja para estabilizar varios sistemas, mientras una planta de filtros permanece fuera de operación por turbidez

10 de julio de 2026 - 8:59 AM

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Mientras el sistema se recupera, el director ejecutivo informó que la AAA mantiene rutas de camiones oasis, en coordinación con el Municipio de Loíza, para suplir agua a residentes y comercios de la zona. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cerca de 22,000 clientes permanecen sin servicio de agua potable entre la región metropolitana e Isabela, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) indicó que trabaja para estabilizar varios sistemas y atender un evento de turbidez que mantiene fuera de operación la planta de filtros de ese municipio.

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El director ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, indicó en entrevista con WKAQ-580 que unos 11,000 abonados continúan sin agua en la región metropolitana, principalmente en sectores de Trujillo Alto y Gurabo.

En Carolina, permanecen fuera de operación los sistemas de bombeo de Carruzos, Parcelas Campo Rico y Martín Rodríguez. Mientras, indicó que, en Canóvanas, las estaciones de Arca de Noé y Las 400 esperan por la recuperación de los niveles de agua para reiniciar operaciones durante el día.

El funcionario mencionó, además, que se reportaron roturas en líneas de distribución de las regiones sur y este, las cuales serían atendidas durante la mañana. No precisó los municipios ni la cantidad de clientes afectados por esas averías.

Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía.Efraín Bonilla, vecino del barrio Guzmán Abajo, aparece frente a su residencia, donde ubica un contenedor que llena con agua de lluvia.Los mismos estarían ubicados en la intersección de la carretera 956 y la 958.
1 / 13 | No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas

En cuanto a Isla Verde, González Delgado explicó que la zona recibe agua tanto del Superacueducto como de la planta de flitros Sergio Cuevas, instalación que en las últimas semanas ha confrontado varias situaciones operacionales.

La planta fue detenida recientemente para realizar trabajos de mantenimiento, reemplazo de válvulas y otras mejoras. Aunque ya ha mostrado una recuperación, Gónzalez Delgado sostuvo que la corporación todavía trabaja para balancear ambos sistemas y restablecer el servicio con presiones adecuadas.

“El Superacueducto puede suplir mucho caudal de agua, pero a bajas presiones”, indicó.

Explicó que la planta Sergio Cuevas contribuye a elevar la presión y permite que se llenen las cisternas para regresar a la normalidad operacional.

“Durante el día de hoy y los días que tome, vamos a estar trabajando con lo que es el balanceo de agua en el sistema de Sergio Cuevas con el sistema del Súperacueducto. Hasta que Isla Verde no se recupere a su máxima capacidad en términos de lo que es el abasto de agua, Loíza y Piñones también se me afectan porque es el sistema final de este ramal de tuberías", comentó.

En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios.El más reciente de estos sucesos ocurrió en la planta de filtros Loíza Valley, en Canóvanas, donde se descubrió aceite en el agua tratada que provocó el cierre de la instalación.Una mujer llega hasta un centro comunitario para suplirse de uno de los oasis establecidos por la AAA en el sector Guaraguao, en Guaynabo.
1 / 17 | Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable. En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Mientras el sistema se recupera, el director ejecutivo informó que la AAA mantiene rutas de camiones oasis, en coordinación con el Municipio de Loíza, para suplir agua a residentes y comercios de la zona.

Evento de turbidez afecta a Isabela

En Isabela, otros 11,000 clientes permanecen sin servicio debido a un evento de turbidez en la toma de agua cruda que provocó la paralización de la planta de filtros.

González Delgado indicó que personal de la AAA trabaja para estabilizar la instalación y ajustar los procesos químicos necesarios para manejar la situación.

“Entendemos que ahora por la mañana la planta puede empezar a controlar lo que es la química para manejar su turbidez”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Isabela, Miguel Enrique “Ricky” Méndez Pérez, explicó en la entrevista radial que la situación ocurre en medio de trabajos de reparación en el lago regulador y en parte de los canales de riego del municipio.

La AAA reemplaza bomba en la Represa Carraízo

La AAA reemplaza bomba en la Represa Carraízo

"Ahora vamos a poder continuar operando con cinco bombas y con redundancia”, indicó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

Según el ejecutivo municipal, la combinación de esas labores y una filtración desde un canal de riego hacia un sumidero obligó a depender del agua disponible en el lago regulador, lo que aparentemente generó una mayor presencia de sedimentos.

La interrupción afecta tanto al casco urbano, que recibe el servicio por gravedad, como a comunidades rurales que dependen de estaciones de bombeo.

“Vamos a estar un buen rato sin agua, en lo que se limpia y se hacen las mejoras para entonces poder de nuevo purificar agua y distribuirla al pueblo”, anticipó Méndez Pérez.

El alcalde sostuvo que la reducción en la presión comenzó la noche del jueves, entre las 8:00 y las 9:00 p.m., y que el municipio comenzó a hacer llamadas hasta conocer que había ocurrido una situación no planificada.

Méndez Pérez exhortó a los residentes de las áreas rurales que necesiten asistencia a comunicarse con el municipio.

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Breaking NewsAAAIsabelaagua potableIsla VerdeCarolinaLoíza
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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