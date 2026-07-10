Mexicano que murió a manos de ICE en Texas no era el objetivo, según una legisladora

Un hombre mexicano residente en EE. UU. que falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no era la persona a la que las autoridades federales buscaban en una operación llevada a cabo en Houston, según declaró el jueves la diputada estadounidense Sylvia García.

La diputada demócrata, cuyo distrito incluye el barrio de Houston donde se produjo el tiroteo, afirmó que el director en funciones del ICE, David Venturella, le había comunicado que la agencia había confirmado que Lorenzo Salgado Araujo “no era uno de los objetivos”.

Salgado Araujo era un constructor que llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, no tenía antecedentes penales y estaba a punto de concluir el largo proceso para regularizar su situación cuando fue asesinado la madrugada del martes, según su familia.

“Tenemos que hacer algo. Esta muerte es una más de las que no deberían haber ocurrido”, afirmó García en una entrevista con MS Now. “Y si para ello tenemos que recurrir a personas externas e independientes para que vengan a analizar la situación, deberíamos hacerlo”.

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Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado a última hora del jueves en el que se le pedían comentarios.

El DHS, organismo que supervisa al ICE, había declarado anteriormente que los agentes federales estaban llevando a cabo una operación específica para detener a una persona que se encontraba en el país sin estatus legal cuando intentaron detener un vehículo conducido por Salgado Araujo. La agencia ha afirmado que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE y que un agente federal disparó su arma en defensa propia.

Al ser preguntado sobre si los agentes de ICE habían estado vigilando específicamente a Salgado Araujo, el DHS afirmó este jueves que los agentes habían estado vigilando una propiedad en la que habían observado anteriormente dos furgonetas blancas.

“El 7 de julio, los agentes ya se encontraban casi en la dirección del sospechoso cuando vieron una furgoneta blanca en la que viajaba una persona que se parecía al sospechoso. A continuación, los agentes procedieron a detener el vehículo”, informó el departamento.

Según el DHS, los agentes federales no llevaban cámaras corporales, y en los días transcurridos desde el incidente apenas se han hecho públicas fotos o vídeos relacionados con el tiroteo, a diferencia de lo ocurrido en otros casos de fallecimientos en los que han estado implicados agentes federales de inmigración.

En un comunicado, el DHS afirmó que a los agentes que se encontraban en el lugar de los hechos en Houston aún no se les habían entregado cámaras corporales, algo de lo que culpó a los demócratas y a un cierre gubernamental sin precedentes provocado por la campaña de mano dura del presidente Donald Trump en materia de inmigración.

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El diputado estadounidense Christian Menefee, un demócrata que también representa a Houston, afirmó que, si los agentes no disponían de esos dispositivos, era porque Trump y los legisladores republicanos no querían que los llevaran consigo.

“Houston ya no está dispuesta a aceptar excusas de una agencia que tiene más dinero del que sabe qué hacer con él y que, aun así, es incapaz de cumplir con sus obligaciones básicas”, afirmó en un comunicado.

La Fiscalía del Condado de Harris ha anunciado que llevará a cabo una investigación sobre el tiroteo. La oficina está consultando con los fiscales locales de Minneapolis —donde agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses— para conocer cómo han gestionado las investigaciones sobre agentes federales de inmigración, según ha declarado el portavoz Rafael Lemaitre.

“Aunque el acceso a las pruebas clave sigue estando bajo control federal, estamos explorando todas las vías de investigación a nuestro alcance y analizaremos toda la información que recabemos dentro de nuestras posibilidades”, afirmó Lemaitre en un comunicado enviado por correo electrónico.

Tres hombres, entre ellos el hermano de Salgado Araujo, fueron detenidos por el ICE durante el control de tráfico en el que se produjeron las muertes, según Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quien se ha mantenido en contacto con sus familias.

LULAC aún no ha conseguido imágenes de vídeo que muestren claramente lo que ocurrió durante el tiroteo y ha ofrecido una recompensa de 5.000 dólares a cambio de información de los testigos, según declaró Proaño a The Associated Press. La posición de la furgoneta de Salgado Araujo y de los vehículos del ICE ha obstaculizado las imágenes de las cámaras de seguridad que LULAC ha revisado, añadió.

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“Esto va a hacer que sea aún más difícil descubrir la verdad sobre todo este asunto”, afirmó.

El DHS ha indicado que se prevé que los agentes de ICE implicados en el incidente reciban cámaras corporales en los próximos 60 días.

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