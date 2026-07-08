Agente de ICE mata a tiros a ciudadano mexicano en Houston durante un operativo migratorio

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros a un hombre de nacionalidad mexicana en Houston después de que éste intentara evadir su arresto en su vehículo durante un operativo el martes, informó la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el hombre hizo caso omiso de las órdenes de detenerse e intentó embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia. El hombre era el objetivo de un operativo porque vivía en el país sin permiso legal, según el departamento, que supervisa al ICE. El automóvil del hombre chocó con un vehículo de ICE, añadió el departamento.

La muerte provocó llamados inmediatos de algunos funcionarios demócratas y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente. La representante federal demócrata Sylvia Garcia, quien representa el vecindario donde ocurrió el tiroteo, comentó que el relato inicial difundido por las autoridades federales debe verificarse e investigarse de manera independiente.

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“Todas las grabaciones disponibles, las comunicaciones y otras pruebas deben preservarse y revisarse como parte de una investigación completa e imparcial”, señaló en una publicación en X.

En el comunicado del DHS se identifica al hombre como Lorenzo Salgado Araujo y se indica que murió en un hospital.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

La oficina del FBI en Houston abrió una investigación por el presunto ataque contra un agente federal, informó el portavoz Connor Hagan. Además, indicó que, a solicitud del DHS, representantes del equipo de respuesta de evidencias de la oficina del FBI acudieron al lugar del tiroteo para procesar la escena.

El tiroteo ocurrió en un momento en que la aplicación de las leyes migratorias se intensifica nuevamente para cumplir la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. Durante un periodo de cinco días a finales de junio, el ICE realizó más de 10,000 arrestos. Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está realizando redadas en ciudades individuales, los arrestos continúan y están aumentando.

Juliet Martinez relató que en la mañana temprano se dirigía a dejar a su hijo en la escuela de verano en Houston cuando vio a dos agentes federales inclinados sobre un hombre en el suelo. Mientras pasaba lentamente en su vehículo, grabó al hombre sangrando y esposado, con la pierna temblando mientras se escuchan fuertes gemidos.

El video muestra un vehículo negro en ángulo hacia una camioneta blanca, con sus puertas completamente abiertas, y al hombre tendido entre los dos. Un agente está al teléfono, con la otra mano en el costado del hombre. Cerca, otros agentes federales están de pie sobre al menos otros tres hombres esposados.

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La ciudad más grande de Texas ha experimentado operativos de inmigración más intensos desde que comenzó la ofensiva migratoria el año pasado, y no sin rechazo público. El Concejo Municipal de Houston aprobó una ordenanza que limita la cooperación con el ICE, pero dio marcha atrás después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, amenazara con recortar más de 100 millones de dólares en fondos estatales para la seguridad pública.

Ronaldo Salgado, hijo de Salgado Araujo, dijo en una publicación en Facebook que su padre trabaja en la construcción y se dirigía al trabajo, recogiendo a sus trabajadores, cuando ocurrió el tiroteo.

Salgado describió a su padre como un mexicano trabajador que ha estado en Estados Unidos durante casi 35 años, y estaba en proceso de obtener un permiso de trabajo.

“Mi padre no merecía esto”, dijo.

Un pequeño grupo de manifestantes se reunió el martes por la noche en el vecindario donde ocurrió el tiroteo y coreó consignas contra el ICE.

Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), pidió una investigación transparente realizada por las autoridades locales sobre el tiroteo del martes. Dijo que su organización ofrece una recompensa de $5,000 por información y videos de testigos.

“No le creemos al DHS en absoluto”, manifestó Proaño a The Associated Press. “Debería haber una investigación independiente y deberían publicar todos los videos”.

El alcalde demócrata de Houston, John Whitmire, declinó hacer comentarios sobre el tiroteo.

Esta es por lo menos la octava muerte derivada de un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la campaña migratoria del gobierno de Trump.

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En algunos casos, los relatos iniciales de agentes de inmigración han sido contradichos posteriormente por evidencia en video. En febrero, las autoridades federales iniciaron una investigación sobre dos agentes de inmigración que parecían haber hecho declaraciones falsas bajo juramento respecto a un tiroteo no mortal ocurrido en enero contra un inmigrante en Minneapolis.

10 tiros en 5 segundos: el asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis Momento por momento, esto fue captado en video antes y después de la trágica muerte del enfermero que murió al ser baleado por un agente de Patrulla Fronteriza mientras intentaba ayudar a dos personas durante una intervención de agentes de inmigración.

El año pasado, un agente federal de inmigración mató a tiros a un ciudadano de Estados Unidos de 23 años, Ruben Ray Martinez, durante un encuentro nocturno relacionado con el tránsito. Un jurado investigador declinó presentar cargos penales contra el agente. El DHS afirmó que éste disparó contra el vehículo después de que el conductor “atropellara intencionalmente” a otro agente. Las imágenes de video del incidente difundidas por las autoridades no muestran con claridad que el vehículo golpee al agente.

En enero, Renee Good, una ciudadana de Estados Unidos de 37 años, fue baleada en la cabeza por un agente federal de inmigración durante una ofensiva en Minneapolis. El DHS también aseveró que Good intentó arrollar al agente con su vehículo, algo que funcionarios locales y testigos refutaron, y afirmaron que ella simplemente intentaba alejarse conduciendo.

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