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Nueva masa de polvo del Sahara llega a Puerto Rico: ¿hasta cuándo persistirá?

Conoce qué día el Servicio Nacional de Meteorología estima como pico del evento

8 de julio de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Particulado de polvo del Sahara persistirá en la región. (Windy.com (Captura))
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Tras un breve respiro en las condiciones brumosas, una nueva masa de polvo del Sahara comenzó a entrar este miércoles a Puerto Rico por sectores del este y se extenderá gradualmente por el resto de la isla durante el día.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que el particulado está entrando entre Vieques y Culebra, y que las concentraciones aumentarán gradualmente a medida que avance la jornada.

“Se va a tornar más brumoso durante el día”, anticipó Inglés Serrano, al precisar que las concentraciones se mantendrán en niveles moderados.

El pico del evento se espera para mañana, jueves, cuando las concentraciones moderadas de polvo del Sahara podrían persistir sobre la región. Según la meteoróloga, el particulado permanecería al menos hasta el sábado.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés Serrano sostuvo que durante la mañana se podrían registrar uno que otro aguacero ligero a través de sectores del este y norte-central. Sin embargo, la actividad de lluvia estará algo limitada por la presencia del polvo del Sahara.

Aun así, durante la tarde, sectores del oeste de Puerto Rico podrían experimentar aguaceros localizados, algunos de ellos intensos.

La meteoróloga también advirtió sobre un riesgo elevado de calor en zonas localizadas donde haya mayor presencia de sol.

En sectores costeros del este, los índices podrían fluctuar entre 99 y 100 grados Fahrenheit, mientras que en áreas del norte-central, sur y suroeste podrían ubicarse entre 100 y 106 grados.

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Por otro lado, informó que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas mar afuera del Atlántico y el mar Caribe, así como en los pasajes de Anegada y Mona, debido a condiciones ventosas que podrían generar oleaje de hasta seis pies.

Además, el riesgo de corrientes marinas será moderado para las playas del norte, este y sur de Puerto Rico, por lo que se exhortó a los bañistas a ejercer precaución.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Saharacalor
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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