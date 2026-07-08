Nueva masa de polvo del Sahara llega a Puerto Rico: ¿hasta cuándo persistirá?
Conoce qué día el Servicio Nacional de Meteorología estima como pico del evento
8 de julio de 2026 - 9:02 AM
8 de julio de 2026 - 9:02 AM
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Tras un breve respiro en las condiciones brumosas, una nueva masa de polvo del Sahara comenzó a entrar este miércoles a Puerto Rico por sectores del este y se extenderá gradualmente por el resto de la isla durante el día.
La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que el particulado está entrando entre Vieques y Culebra, y que las concentraciones aumentarán gradualmente a medida que avance la jornada.
“Se va a tornar más brumoso durante el día”, anticipó Inglés Serrano, al precisar que las concentraciones se mantendrán en niveles moderados.
El pico del evento se espera para mañana, jueves, cuando las concentraciones moderadas de polvo del Sahara podrían persistir sobre la región. Según la meteoróloga, el particulado permanecería al menos hasta el sábado.
En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés Serrano sostuvo que durante la mañana se podrían registrar uno que otro aguacero ligero a través de sectores del este y norte-central. Sin embargo, la actividad de lluvia estará algo limitada por la presencia del polvo del Sahara.
Aun así, durante la tarde, sectores del oeste de Puerto Rico podrían experimentar aguaceros localizados, algunos de ellos intensos.
La meteoróloga también advirtió sobre un riesgo elevado de calor en zonas localizadas donde haya mayor presencia de sol.
En sectores costeros del este, los índices podrían fluctuar entre 99 y 100 grados Fahrenheit, mientras que en áreas del norte-central, sur y suroeste podrían ubicarse entre 100 y 106 grados.
Por otro lado, informó que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas mar afuera del Atlántico y el mar Caribe, así como en los pasajes de Anegada y Mona, debido a condiciones ventosas que podrían generar oleaje de hasta seis pies.
Además, el riesgo de corrientes marinas será moderado para las playas del norte, este y sur de Puerto Rico, por lo que se exhortó a los bañistas a ejercer precaución.
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