Nueva masa de polvo del Sahara llega a Puerto Rico: ¿hasta cuándo persistirá?

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

Tras un breve respiro en las condiciones brumosas, una nueva masa de polvo del Sahara comenzó a entrar este miércoles a Puerto Rico por sectores del este y se extenderá gradualmente por el resto de la isla durante el día.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que el particulado está entrando entre Vieques y Culebra, y que las concentraciones aumentarán gradualmente a medida que avance la jornada.

“Se va a tornar más brumoso durante el día”, anticipó Inglés Serrano, al precisar que las concentraciones se mantendrán en niveles moderados.

El pico del evento se espera para mañana, jueves, cuando las concentraciones moderadas de polvo del Sahara podrían persistir sobre la región. Según la meteoróloga, el particulado permanecería al menos hasta el sábado.

PUBLICIDAD

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Inglés Serrano sostuvo que durante la mañana se podrían registrar uno que otro aguacero ligero a través de sectores del este y norte-central. Sin embargo, la actividad de lluvia estará algo limitada por la presencia del polvo del Sahara.

Aun así, durante la tarde, sectores del oeste de Puerto Rico podrían experimentar aguaceros localizados, algunos de ellos intensos.

La meteoróloga también advirtió sobre un riesgo elevado de calor en zonas localizadas donde haya mayor presencia de sol.

En sectores costeros del este, los índices podrían fluctuar entre 99 y 100 grados Fahrenheit, mientras que en áreas del norte-central, sur y suroeste podrían ubicarse entre 100 y 106 grados.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Por otro lado, informó que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas mar afuera del Atlántico y el mar Caribe, así como en los pasajes de Anegada y Mona, debido a condiciones ventosas que podrían generar oleaje de hasta seis pies.