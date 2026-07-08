Defensa del acusado por el asesinato de Charlie Kirk cuestiona las pruebas de ADN

Provo, Utah - Abogados del hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk cuestionarán la fiabilidad de las pruebas de ADN que, según la fiscalía, vinculan al acusado con el presunto arma homicida, cuando el miércoles continúe la vista que se extenderá por una semana.

Un miembro del equipo de la defensa de Tyler Robinson interrogó el martes a una analista de ADN del FBI sobre las técnicas que utilizó para relacionar a Robinson con un rifle que se encontró envuelto en una toalla en la Universidad de Utah Valley, donde Kirk recibió un disparo en septiembre mientras se dirigía a una multitud.

El abogado defensor Michael Burt puso en duda las conclusiones del analista, un tema que probablemente volverá a surgir durante la vista preliminar de cinco días.

“No puede relacionar al señor Robinson con las muestras analizadas”, concluyó Burt.

El fiscal adjunto del condado de Utah, Ryan McBride, respondió que la fiabilidad de las pruebas de ADN podría analizarse si el caso llegara a juicio. Sugirió que la vista preliminar no era el momento adecuado para abordar esa cuestión.

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“La cuestión es que hay explicaciones que se prestan a diferentes interpretaciones y argumentos”, afirmó McBride. “El tribunal determinará en el juicio si cumplen el umbral de fiabilidad”.

1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP 1 / 21 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. Utah Governor's Office via AP Compartir

La fiscalía tiene la intención de solicitar la pena de muerte en este caso. Están tratando de convencer al juez Tony Graf de que disponen de pruebas suficientes para llevar a Robinson a juicio por un delito de asesinato con agravantes.

Robinson aún no se ha pronunciado sobre los cargos y sus abogados no se han pronunciado sobre su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, han intentado que se descarte la pena de muerte, hasta ahora sin éxito.

La fiscalía debe demostrar que dispone de pruebas suficientes para celebrar un juicio

La analista del FBI Amanda Bakker afirmó que, después de que la compañera de piso de Robinson proporcionara una muestra de ADN para compararla, pudo volver a realizar sus análisis y atribuir todo el ADN a dos personas.

Los investigadores encontraron la toalla y el presunto arma del crimen —un rifle de cerrojo con un casquillo— en una zona boscosa cercana al lugar donde dispararon a Kirk.

El ADN encontrado en la toalla coincidía con el de dos personas, según declaró Jennifer Faumuina, de la Oficina Estatal de Investigación. Una de ellas era el compañero de piso de Robinson, Lance Twiggs, y la otra era, muy probablemente, el propio Robinson, afirmó. Twiggs, una figura clave en el caso de la acusación, no testificará en persona esta semana, pero los fiscales han indicado que tienen previsto presentar una declaración grabada.

La fiscalía alega que Robinson confesó en una nota que le dejó a Twiggs, quien también era su pareja sentimental, en la que se leía: “He tenido la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

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En un vídeo de vigilancia del día en que Kirk fue asesinado, que se mostró en el juicio, se podía ver a Robinson trepando por una barandilla para subir a una azotea, agachándose y corriendo hacia un lugar desde el que se divisaba el lugar donde el activista estaba hablando, según declaró el martes el exagente de la Oficina Estatal de Investigación, David Hull.

Hull afirmó que, tras disparar a Kirk, Robinson corrió de vuelta por el tejado, se tiró al suelo y huyó a pie.

La defensa contraataca

La abogada defensora Kathryn Nester cuestionó la forma en que Hull gestionó la escena del crimen el día del tiroteo. También preguntó por una bala que se encontró en el campus, en un lugar distinto al supuesto lugar del tiroteo.

Hull afirmó que se había rastreado el origen de esa bala hasta un agente de las fuerzas del orden que había “descargado” su arma, expulsando una bala sin disparar.

Difunden video de presunto tirador antes de asesinar a Charlie Kirk Lo que se vio en un techo previo a la trágica muerte del activista conservador y aliado de Donald Trump.

La Fiscalía sostiene que el tiroteo puso en peligro a otras personas que asistían al acto celebrado en el campus de Kirk, lo que constituye una circunstancia agravante que podría hacer que el delito se castigara con la pena de muerte según la legislación de Utah. Robinson también se enfrenta a posibles agravantes en la pena, basados en la alegación de la Fiscalía de que atacó a Kirk por sus opiniones políticas.

Durante una de las varias apariciones de Robinson en el campus el 10 de septiembre, Hull afirmó que el acusado se dirigió al anfiteatro donde más tarde Kirk recibió un disparo y se puso en contacto con representantes de Turning Point USA, un grupo cofundado por Kirk que movilizó el voto de la juventud conservadora para ayudar a Trump a conseguir un segundo mandato.

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El investigador no dio detalles sobre lo que ocurrió durante ese encuentro ni sobre si había miembros del equipo de seguridad de Kirk presentes.

Robinson se entregó tras el tiroteo. La fiscalía alega que envió un mensaje de texto a Twiggs en el que decía que había atacado a Kirk porque “ya estaba harto de su odio”.

El equipo de la defensa de Robinson rechazó el martes la idea de que él se mostrara hostil hacia las ideas políticas de Kirk. El abogado defensor Richard Novak intentó impedir que la fiscalía presentara una declaración en la que se describían los valores cristianos tradicionales de Turning Point USA.

“Esto no dice nada sobre el estado de ánimo del señor Robinson”, afirmó Novak en referencia a la declaración de David Engelhardt, miembro del consejo de administración de Turning Point USA. “No creo que este tribunal deba decidir —basándose en el expediente que tiene ante sí— dónde, si es que lo hacen, se entrecruzan la política y la religión".

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