La fiscalía expondrá sus argumentos contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk

Salt Lake City - Se espera que la viuda y los padres de Charlie Kirk comparezcan esta semana ante un tribunal de Utah, donde la fiscalía, que solicita la pena de muerte, alegará que el hombre acusado de matar al activista conservador debe ser juzgado por asesinato.

La vista preliminar de cinco días que comienza el lunes será la primera ocasión en la que los familiares de Kirk se encuentren en la sala del tribunal de Utah junto al acusado, Tyler Robinson. La vista se retransmitirá en directo.

Robinson se entregó tras el tiroteo. La fiscalía alega que también envió un mensaje de texto a su pareja en el que confesaba los hechos y dejó una nota en la que decía que había tenido la oportunidad de matar a una de las principales voces conservadoras del país “y que iba a aprovecharla”.

Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre los cargos que se le imputan en este caso.

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Robinson, de 23 años, está acusado de asesinato con agravantes por el homicidio de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre, mientras este se dirigía a una multitud de miles de personas en la Universidad de Utah Valley. Sus abogados no se han pronunciado sobre su culpabilidad o inocencia.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

Los meses de disputas legales previos a la vista se centraron principalmente en el acceso de los medios de comunicación. A partir del lunes, la atención se centrará en si hay pruebas suficientes para celebrar un juicio y si procede la pena de muerte, según ha declarado Paul Cassell, profesor de Derecho de la Universidad de Utah y exjuez federal.

Cassell afirmó que las pruebas hechas públicas hasta la fecha en los escritos judiciales sugieren que la fiscalía tiene “un caso abrumador”.

“A estas alturas del caso, esto parece un éxito seguro, ya que la única cuestión es si existen fundamentos sólidos para seguir adelante con un juicio sobre el fondo del asunto”, afirmó.

En Utah, la pena de muerte solo es una opción cuando el delito presenta circunstancias agravantes. En el caso de Robinson, la fiscalía alegará que el tiroteo de Kirk puso en peligro a otras personas presentes en el lugar.

El proceso se asemejará a un “minijuicio”, y la fiscalía tiene previsto presentar pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el presunto arma homicida, el testimonio de los investigadores, los resultados de la autopsia, las declaraciones de los testigos y el vídeo del asesinato de Kirk. No están obligados a presentar todas sus pruebas y pueden utilizar información de segunda mano o rumores.

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1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP 1 / 21 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. Utah Governor's Office via AP Compartir

Una vez concluida la vista, el juez de distrito estatal Tony Graf deberá decidir si el caso debe seguir adelante.

Se permitirá la asistencia de periodistas y del público después de que Graf rechazara una solicitud de la defensa para restringir el acceso.

El asesinato de Kirk provocó una fuerte reacción por parte de sus aliados republicanos, entre ellos el presidente Donald Trump, quien anunció por primera vez la detención de Robinson en una entrevista concedida el 12 de septiembre a Fox News y afirmó: “Espero que le impongan la pena de muerte”.

Esta semana, la fiscalía solo tiene que demostrar que existen motivos razonables para creer que Robinson mató a Kirk. El nivel de exigencia es menor que en un juicio, en el que la fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Las autoridades han afirmado que se ha encontrado ADN que coincide con el de Robinson en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk, en el casquillo del cartucho disparado, en dos cartuchos sin disparar y en una toalla utilizada para envolver el rifle.

Según han informado las autoridades, los padres de Robinson se habían enfrentado a él después de que las autoridades hicieran pública una foto de vigilancia del sospechoso y dieran detalles sobre el rifle. Sus padres le convencieron para que se reuniera con un amigo de la familia, un ayudante del sheriff jubilado, quien, según se informa, ayudó a organizar la entrega voluntaria de Robinson.

La fiscalía ha afirmado que Robinson dejó una nota a su compañero de piso, que también era su pareja sentimental, en la que se leía: “He tenido la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y voy a aprovecharla”. También han señalado que le escribió a su compañero de piso en un mensaje de texto sobre Kirk: “Ya estaba harto de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar”.

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1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley 1 / 15 En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. Tess Crowley Compartir

Los abogados defensores intentaron, sin éxito, impedir que la fiscalía utilizara las declaraciones grabadas del compañero de piso de Robinson durante la vista. La defensa quería que el compañero de piso testificara en persona para que Robinson pudiera ejercer su derecho a cuestionar la credibilidad de los testigos que declaraban en su contra. Graf afirmó que el momento de interrogar a los testigos llegaría más adelante.

Antes de su muerte, Kirk y la organización que cofundó, Turning Point USA, movilizaron el voto de los jóvenes conservadores para ayudar a Trump a conseguir un segundo mandato.

Su viuda, Erika Kirk, que asumió el mando de la organización tras su fallecimiento, presionó para que se mantuviera el acceso del público al juicio contra Robinson cuando los abogados defensores intentaron prohibir la presencia de cámaras en la sala del tribunal. Ella perdonó a Robinson durante el funeral de su marido.

Se espera que comparezca ante el tribunal a lo largo de esta semana acompañada de los padres de su marido, Robert y Kathryn Kirk, según una persona con conocimiento de los hechos que habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas.

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