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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sexagenario denuncia secuestro y robo de $35,000 en Ceiba

Según la querella, la víctima estuvo privada de la libertad por varias horas

5 de julio de 2026 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
El caso fue referido a agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 65 años denunció haber sido víctima de secuestro y robo domiciliario en Ceiba, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 6:15 de la mañana de ayer, sábado, en el sector Charco Frío del barrio Sonadora.

De acuerdo con la investigación preliminar, el querellante alegó que mientras se encontraba atendiendo sus animales, en horas de la mañana, “fue sorprendido por cinco individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto”.

El informe policiaco indicó que sujetos, “mediante amenaza con armas de fuego, lo despojaron de una pistola para la cual poseía licencia”.

“Posteriormente, la víctima fue atada de manos, con el rostro cubierto y transportada en un vehículo hasta un lugar no determinado, mientras los sospechosos se dirigían a su residencia”, relató el comunicado de la Uniformada.

“Allí, presuntamente lograron apropiarse de aproximadamente $30,500 en efectivo, un disco duro correspondiente al sistema de cámaras de seguridad y las llaves de la residencia”, agregó.

Señaló que, “tras varias horas, la víctima fue liberada en un área del municipio de Naguabo, desde donde logró solicitar ayuda”, mientras que “se rehusó a recibir asistencia médica”.

El caso fue referido a los agentes de la División de Robos de Fajardo, quienes continúan con la pesquisa.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsSecuestrosCeiba
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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