Asesinan a tiros a un hombre en una urbanización de Trujillo Alto

Un hombre murió tras recibir varios disparos en horas de la tarde del miércoles en la calle Agüeybana de la urbanización Villas de Caney, en Trujillo Alto, informó la Policía.

De acuerdo con información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones y una persona herida de bala en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al hombre con múltiples heridas de bala, quien murió en el lugar debido a las lesiones.

La víctima no había sido identificada al momento y las autoridades desconocían las circunstancias que rodearon el asesinato.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumieron la investigación junto al fiscal de turno.