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La víctima estaba hospitalizada: radican cargos contra guardia de seguridad de un hospital por agresión sexual

El Tribunal de Ponce le fijó una fianza de $10,000

19 de agosto de 2026 - 8:07 AM

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La vista preliminar fue pautada para el 1 de septiembre de 2026. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Ponce encontró causa ayer para el arresto de un hombre por agresión sexual contra una mujer hospitalizada en Yauco.

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En comunicado de prensa, la Policía identificó al imputado como Leonardo Antonio Pacheco Cortés, de 26 años, residente de Guayanilla.

Los cargos denuncian que “el imputado cometió el delito contra una mujer, que al momento de los hechos se encontraba hospitalizada” en “el Hospital Metro Pavía en Yauco”.

Según la investigación, el crimen ocurrió el pasado domingo, 16 de agosto, cuando el sospechoso trabajaba como guardia de seguridad del hospital.

La agente Wanda Almodóvar Ortiz, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, realizó la pesquisa.

Por su parte, la fiscal Tasha Cruz Rodríguez instruyó la radicación de cargos por violación al artículo 130 (Agresión Sexual) del Código Penal de Puerto Rico.

Luego de evaluar la prueba, la juez Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, determinó causa contra Pacheco Cortés, y le fijó una fianza de $10,000.

Tras prestarla, quedó en libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 1 de septiembre de 2026.

Tags
YaucoBreaking NewsAgresión sexualPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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