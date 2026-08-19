La víctima estaba hospitalizada: radican cargos contra guardia de seguridad de un hospital por agresión sexual

El Tribunal de Ponce encontró causa ayer para el arresto de un hombre por agresión sexual contra una mujer hospitalizada en Yauco.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al imputado como Leonardo Antonio Pacheco Cortés, de 26 años, residente de Guayanilla.

Los cargos denuncian que “el imputado cometió el delito contra una mujer, que al momento de los hechos se encontraba hospitalizada” en “el Hospital Metro Pavía en Yauco”.

Según la investigación, el crimen ocurrió el pasado domingo, 16 de agosto, cuando el sospechoso trabajaba como guardia de seguridad del hospital.

La agente Wanda Almodóvar Ortiz, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, realizó la pesquisa.

Por su parte, la fiscal Tasha Cruz Rodríguez instruyó la radicación de cargos por violación al artículo 130 (Agresión Sexual) del Código Penal de Puerto Rico.

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Luego de evaluar la prueba, la juez Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, determinó causa contra Pacheco Cortés, y le fijó una fianza de $10,000.