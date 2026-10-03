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Misterio en el Atlántico: desaparece un avión con seis personas a bordo

¿Qué se sabe hasta el momento? La Guardia Costera ofreció información preliminar sobre el caso

3 de octubre de 2026 - 10:13 AM

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La aeronave accidentada es un Gulfstream 3, como el que se ilustra en la foto. (Shutterstock)
La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este sábado de que ha iniciado un operativo de búsqueda de un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas que desaparición frente a las costas de Nantucket (Massachussetts).

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“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100″, informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

El dispositivo incluye medios aéreos y terrestres, después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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