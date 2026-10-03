Llamada anónima lleva al hallazgo de hombre golpeado y en condición crítica en Toa Baja

Una llamada anónima alertó durante la noche del viernes a las autoridades sobre un hombre que se encontraba tendido sobre el pavimento en una calle del barrio Sabana Seca, en Toa Baja, informó la Policía.

Según la información preliminar, la llamada fue recibida en el cuartel de la Policía Municipal de Toa Baja, poco antes de las 11:00 p. m., y alertaba sobre la presencia de una persona en el suelo.

Al llegar a la calle Correa, agentes del Precinto de Levittown encontraron a un hombre de entre 65 y 70 años, quien no ha sido identificado, con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde permanece en condición crítica.

Al momento, las autoridades desconocen quién lo agredió y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.