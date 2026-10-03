Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
3 de octubre de 2026
88°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llamada anónima lleva al hallazgo de hombre golpeado y en condición crítica en Toa Baja

El perjudicado fue encontrado con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, informó la Policía

3 de octubre de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En llamadas a ciudadanos en Canóvanas y Carolina la persona se identificaba como un empleado federal que supuestamente realizaba una investigación.
El caso es investigado por la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una llamada anónima alertó durante la noche del viernes a las autoridades sobre un hombre que se encontraba tendido sobre el pavimento en una calle del barrio Sabana Seca, en Toa Baja, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, la llamada fue recibida en el cuartel de la Policía Municipal de Toa Baja, poco antes de las 11:00 p. m., y alertaba sobre la presencia de una persona en el suelo.

Al llegar a la calle Correa, agentes del Precinto de Levittown encontraron a un hombre de entre 65 y 70 años, quien no ha sido identificado, con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde permanece en condición crítica.

Al momento, las autoridades desconocen quién lo agredió y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La agente Jessica Rosa Álamo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, bajo la supervisión del sargento Fernando Hernández González, está a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAgresionesToa Baja
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: