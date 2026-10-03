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Noche de jangueo termina con hombre agredido con una botella en negocio de Barranquitas

El perjudicado se encontraba compartiendo con unas amistades cuando tuvo un malentendido con otro hombre

3 de octubre de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
En medio del incidente, el individuo presuntamente lo agredió con una botella en el área de la ceja.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido luego de ser agredido con una botella durante la noche del viernes en un negocio en el sector La Tiza, en Barranquitas, informó la Policía.

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Según la información preliminar provista por la Uniformada, el perjudicado se encontraba compartiendo con amistades en el negocio El Risco de Cholo, en la PR-720, kilómetro 0.9, cuando tuvo un malentendido con otro hombre.

En medio del incidente, el individuo presuntamente lo agredió con una botella en el área de la ceja.

El perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde recibió varios puntos de sutura por parte del médico de turno.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para continuar con la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBarranquitas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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