Noche de jangueo termina con hombre agredido con una botella en negocio de Barranquitas

Un hombre resultó herido luego de ser agredido con una botella durante la noche del viernes en un negocio en el sector La Tiza, en Barranquitas, informó la Policía.

Según la información preliminar provista por la Uniformada, el perjudicado se encontraba compartiendo con amistades en el negocio El Risco de Cholo, en la PR-720, kilómetro 0.9, cuando tuvo un malentendido con otro hombre.

En medio del incidente, el individuo presuntamente lo agredió con una botella en el área de la ceja.

El perjudicado fue transportado a un hospital del área, donde recibió varios puntos de sutura por parte del médico de turno.