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Allanan presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo

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3 de octubre de 2026 - 9:35 AM

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Registro y allanamiento en presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La División de Vehículos Hurtados de Arecibo realizó un registro y allanamiento en un presunto taller clandestino de hojalatería y pintura ubicado en el barrio Hato Viejo, donde ocuparon cinco vehículos y dos tablillas para investigación.

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La intervención se llevó a cabo durante la tarde del viernes mediante una orden de registro y allanamiento expedida por la jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo.

Según la Policía, durante la intervención se constató que el establecimiento realizaba trabajos de hojalatería y pintura sin las licencias y autorizaciones requeridas. Además, supuestamente no contaba con los permisos municipales correspondientes para operar.

Como parte del allanamiento, los agentes ocuparon cinco vehículos para investigación y dos tablillas cuya procedencia se encuentra bajo investigación.

Los agentes también encontraron un supuesto depósito de chatarra en el lugar.

Registro y allanamiento en presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo.
Registro y allanamiento en presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo. (Suministrada)

La intervención forma parte de los trabajos investigativos que realiza la División de Vehículos Hurtados de la Policía para detectar posibles irregularidades relacionadas con vehículos y talleres clandestinos.

El propietario del lugar, de 31 años, fue citado por el agente Marlon Riquelme Drouet, bajo la supervisión del sargento Ángel Sánchez Rodríguez, para comparecer ante el Tribunal de Arecibo el 13 de octubre.

Registro y allanamiento en presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo.
Registro y allanamiento en presunto taller clandestino de hojalatería y pintura en Arecibo. (Suministrada)
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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadDivisión de Vehículos HurtadosArecibo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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