Asesinan a una mujer y dos hombres en hechos separados en San Juan y Guaynabo

Una mujer fue asesinada a tiros esta madrugada en Santurce, mientras otros dos hombres murieron en hechos violentos separados reportados anoche en Hato Rey y Guaynabo, informó la Policía.

La teniente Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó a El Nuevo Día que el asesinato de la mujer ocurrió a eso de las 4:26 a.m.

“La fémina tiene entre unos 45 a 50 años de edad. Se está trabajando la escena. Visiblemente tiene varias heridas de bala y hay varios casquillos en el lugar”, informó la teniente.

La directora agregó que, al momento, no cuentan con testigos, por lo que desconocen cuántas personas podrían haber estado involucradas en el crimen.

Sobre el posible móvil del asesinato, sostuvo que “se le observan lo que aparenta ser sustancias controladas en el área de la mano. Entendemos que quizás tiene que ver con el trasiego de sustancias controladas”.

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Por otro lado, Morales agregó que también investigan el asesinato del motociclista Rey Joel Hernández Fuentes, de 28 años, ocurrido a eso de las 9:35 p.m. del viernes en la avenida Barbosa, intersección con la calle Quisqueya, en Hato Rey.

“Él iba conduciendo una motora y se siente herido. Pierde el control y es transportado al hospital, donde fallece”, indicó la teniente.

La Policía investiga si ya estaba herido de bala cuando llegó a la intersección o si recibió los disparos mientras circulaba por ese lugar.

Cerca de una hora después, a eso de las 10:31 p.m., se reportó otra muerte violenta en la PR-837, en el barrio Santa Rosa I, en Guaynabo.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida con un arma blanca. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Ezequiel Gómez Rentas, de 67 años, con una herida en el cuello.

Gómez Rentas fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente falleció.