Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
3 de octubre de 2026
82°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre que supuestamente agredió sexualmente a una turista en San Juan

Joshua J. Santiago Chévere laboraba para una empresa de transporte de pasajeros

3 de octubre de 2026 - 10:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron el 29 de septiembre en San Juan. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una turista de 19 años en hechos reportados el 29 de septiembre en la ciudad capital.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que el fiscal Jason Rivera Delgado, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de San Juan, formuló contra Joshua J. Santiago Chévere tres cargos de agresión sexual.

La agencia no detalló los cargos específicos que pesan contra Santiago Chévere.

Tras analizar la prueba, Durán Ortiz encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $30,000. Justicia añadió, en declaraciones escritas, que Santiago Chévere permanecerá bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar se celebrará el 15 de octubre.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Santiago Chévere, quien laboraba para una empresa de transporte de pasajeros, recogió, en la noche, a la víctima de un lugar no especificado y, supuestamente, la agredió sexualmente mediante fuerza física.

Justicia tampoco indicó para qué compañía laboraba el imputado.

Tags
Departamento de JusticiaAgresión sexualTuristasMunicipio de San JuanPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: