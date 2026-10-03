Causa para arresto contra hombre que supuestamente agredió sexualmente a una turista en San Juan

La jueza Lisa Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual contra una turista de 19 años en hechos reportados el 29 de septiembre en la ciudad capital.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que el fiscal Jason Rivera Delgado, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de San Juan, formuló contra Joshua J. Santiago Chévere tres cargos de agresión sexual.

La agencia no detalló los cargos específicos que pesan contra Santiago Chévere.

Tras analizar la prueba, Durán Ortiz encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $30,000. Justicia añadió, en declaraciones escritas, que Santiago Chévere permanecerá bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar se celebrará el 15 de octubre.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Santiago Chévere, quien laboraba para una empresa de transporte de pasajeros, recogió, en la noche, a la víctima de un lugar no especificado y, supuestamente, la agredió sexualmente mediante fuerza física.

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