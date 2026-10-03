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Mecánico supuestamente engañó a cuatro adultos mayores en Caguas y se apropió de $31,000

Carlos Reyes Torres enfrenta 14 cargos por cobrar por reparaciones de vehículos que, presuntamente, nunca realizó

3 de octubre de 2026 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado, supuestamente, logró que los perjudicados le entregaran dinero para reparar sus vehículos. Sin embargo, no realizó las reparaciones. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Fiscalía de Caguas formuló este viernes 14 cargos contra Carlos Reyes Torres, de 49 años, quien, supuestamente, se apropió de $31,000 de cuatro adultos mayores mediante el cobro de reparaciones de vehículos que no realizó, informó el Departamento de Justicia.

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La agencia resaltó, en declaraciones escritas, que Reyes Torres se desempeña como mecánico en Caguas y que, mediante engaño, logró que los perjudicados le entregaran dinero para reparar sus vehículos. Sin embargo, no realizó las reparaciones.

Reyes Torres enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada, maltrato a personas de edad avanzada y fraude, al amparo de los artículos 182, 127(a) y 202 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.

La Fiscalía de Caguas, además, formuló cargos por violaciones al Artículo 18 de la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular.

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $28,000.

Justicia indicó, en el escrito, que Reyes Torres permanecerá libre bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar se celebrará el 13 de octubre.

Tags
Departamento de JusticiafraudeFraudesTribunal de CaguasCódigo Penal de Puerto RicoMaltrato de ancianosAdultos mayores
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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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