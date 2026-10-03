Mecánico supuestamente engañó a cuatro adultos mayores en Caguas y se apropió de $31,000

La Fiscalía de Caguas formuló este viernes 14 cargos contra Carlos Reyes Torres, de 49 años, quien, supuestamente, se apropió de $31,000 de cuatro adultos mayores mediante el cobro de reparaciones de vehículos que no realizó, informó el Departamento de Justicia.

La agencia resaltó, en declaraciones escritas, que Reyes Torres se desempeña como mecánico en Caguas y que, mediante engaño, logró que los perjudicados le entregaran dinero para reparar sus vehículos. Sin embargo, no realizó las reparaciones.

Reyes Torres enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada, maltrato a personas de edad avanzada y fraude, al amparo de los artículos 182, 127(a) y 202 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.

La Fiscalía de Caguas, además, formuló cargos por violaciones al Artículo 18 de la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular.

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $28,000.

PUBLICIDAD

Justicia indicó, en el escrito, que Reyes Torres permanecerá libre bajo supervisión electrónica.