Gran jurado acusa a empleado del Senado por pornografía infantil

Un gran jurado presentó, el 23 de septiembre, una acusación formal contra Faustino David Reyes Rodríguez, de 25 años, empleado de la Oficina de Protocolo del Senado de Puerto Rico, por delitos federales relacionados con la posesión, recepción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Así lo informó este jueves el jefe interino de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó, al revelar el caso de Reyes Rodríguez, natural de Ponce y residente en Caguas, tras una pesquisa de la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), con la asistencia de la Policía de Puerto Rico.

En redes sociales, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó al arresto.

“El imputado será separado de su puesto también. ¡Cero tolerancia a la corrupción y al crimen!”, escribió Rivera Schatz en sus redes sociales.

Según la información divulgada por la Fiscalía federal, la acusación sostiene que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, aproximadamente, Reyes Rodríguez recibió y distribuyó, a sabiendas, material de explotación infantil.

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Faustino David Reyes Rodríguez tiene 25 años y es natural de Ponce. (Suministrada)

Además, entre julio de 2024 y mayo de 2026, presuntamente tuvo en su celular y tableta imágenes de pornografía infantil, incluidas imágenes de niños.

“La Fiscalía Federal continuará trabajando con sus socios de las agencias del orden público para investigar y procesar agresivamente a las personas que utilizan la tecnología para victimizar a niños que son víctimas de delitos de explotación infantil”, dijo Ramírez Carbó.

“La Fiscalía Federal y HSI exhortan a las posibles víctimas a presentarse si tienen conocimiento de que este acusado o cualquier otro adulto ha incurrido en este tipo de conducta delictiva. Quienes proporcionen información pueden permanecer en el anonimato”.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI en San Juan, advirtió sobre el uso de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería para cometer este tipo de delitos.

“Al comenzar el año fiscal 2027, este arresto representa una clara advertencia para quienes explotan a niños: HSI no ceja en su empeño. Los depredadores suelen utilizar el anonimato de las plataformas de videojuegos y las aplicaciones de mensajería para hacerse pasar por niños, creando redes de engaño para aprovecharse de personas inocentes”, dijo Ramos.

“Independientemente de la tecnología detrás de la cual se escondan, nuestro compromiso de encontrar a estos delincuentes y proteger a las personas más vulnerables permanece firme. Los encontraremos y tendrán que responder por sus actos”, sostuvo.

De acuerdo con las expresiones de Rivera Schatz, Reyes Rodríguez fue nombrado ayudante especial en la Presidencia del Senado el 1 de diciembre de 2023 por el entonces presidente senatorial José Luis Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD).

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Posteriormente, el 1 de julio de 2024, fue trasladado a la Oficina de Protocolo, donde se desempeñaba actualmente como oficinista y recepcionista.

“Buenas tardes Puerto Rico: Otro arresto por razones de pornografía infantil vinculados a la detestable pedofilia que el Senado de Puerto Rico no tolerará. El primero fue Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, líder del Movimiento Victoria Ciudadana, que fue arrestado en febrero de 2026 mientras formaba parte de un internado del Senado y quien fue reclutado por la senadora PPD, Ada Álvarez Conde”, indicó Rivera Schatz en sus redes.

Detenido en Guaynabo

Reyes Rodríguez compareció inicialmente ante el juez magistrado federal Marcos E. López, quien ordenó que permaneciera detenido temporalmente en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo mientras continúa el proceso judicial.

De ser declarado culpable por recepción de material de explotación infantil, enfrenta una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y un máximo de 20 años. Por el cargo de posesión de material de explotación infantil, enfrenta hasta 10 años de prisión.

Los cargos que resulten en una condena también conllevan un término de libertad supervisada posterior al encarcelamiento de no menos de cinco años y hasta cadena perpetua. La sentencia, de producirse una condena, será determinada por un juez federal tomando en consideración las Guías Federales de Sentencia y otros factores establecidos por ley.

La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Delitos Contra Menores, Trata Humana e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.

La investigación fue realizada por el Grupo de Trabajo contra los Delitos hacia Menores de Puerto Rico, dirigido por HSI, con la colaboración del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

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El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa del Departamento de Justicia federal para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.