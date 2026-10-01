Buscan a un individuo que supuestamente asaltó a un agente de la Policía en Caguas junto con otros dos sujetos

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para capturar a un individuo que, en acuerdo con otros dos sujetos, supuestamente, asaltaron a un agente de la región policiaca de Caguas.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó que el incidente ocurrió en la intersección con las carreteras PR-172 y PR-784.

Según el informe preliminar, los tres individuos, supuestamente, asaltaron al agente de la Policía, que se encontraba en servicio, y le arrebataron sus prendas.

Los tres sujetos huyeron en un vehículo cuya marca y modelo no fueron revelados, pero personal de la Unidad Motorizada de Caguas realizó una intervención de tránsito y capturaron a dos de los individuos.

El tercer sujeto, sin embargo, huyó a pie y se internó en una zona de bosque, por lo que dos helicópteros de la Uniformada sobrevuelan el área para intentar dar con el individuo.

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Los agentes de la Unidad Motorizada ocuparon el vehículo utilizado por los tres individuos, al igual que un arma de fuego.

De momento, no se reportaron personas heridas.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar al tercer individuo, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020.

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