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Miguel Romero exige conocer los criterios utilizados para otorgar crédito de la AAA

El alcalde de San Juan considera que la medida no contempla algunas comunidades afectadas ni el tiempo que duraron las averías

1 de octubre de 2026 - 4:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El municipio de San Juan enfrentó graves problemas en el servicio de agua potable que desembocaron en una demanda presentada por el alcalde Miguel Romero contra la AAA. (Alejandro Granadillo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, catalogó este jueves como “insuficiente” el crédito que otorgará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a cerca de 37,000 abonados, al argumentar que no incluye a todos los sectores afectados por los problemas en el suministro de agua ni todo el período en el que se reportaron las averías.

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“La crisis del agua en San Juan no comenzó en mayo de 2026, ni se limitó a ciertos meses o sectores”, denunció Romero, en una carta dirigida al presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

De acuerdo con la misiva, la capital ha enfrentado problemas de bajas presiones, interrupciones y hasta ausencia del servicio desde el julio de 2025 hasta el presente.

En cuanto a los sectores, el anuncio no incluye expresamente a comunidades cuya afectación fue documentada en la prensa y en las investigaciones legislativas. Entre ellos, figuran Hato Rey, Puerto Nuevo, Río Piedras, Cupey, Caimito, Sabana Llana, Playita, Shanghai, Santa Teresita, Cantera, El Mirador, Saint Just, la cooperativa Villa Kennedy, Paseo del Conde y los residenciales Las Margaritas y Fray Bartolomé de las Casas”, indicó el ejecutivo municipal.

Romero solicitó, entre otras cosas, que se explique el criterio utilizado para otorgar el crédito, el número de personas que se beneficiarían, si las comunidades mencionadas fueron incluidas y, si no, que se detallen las razones.

El 28 de septiembre, la gobernadora Jenniffer González anunció que se emitiría un crédito de 50% a unos 37,000 abonados por la falta de servicio de agua en los últimos meses. La medida abarca clientes de San Juan, Loíza y Carolina, y no está relacionada con el plan de racionamiento que estuvo en efecto hasta el mes pasado.

El Municipio no busca desmerecer la medida anunciada, sino que esta cumpla su propósito: reconocer, con equidad y transparencia, las afectaciones sufridas por los sanjuaneros durante esta crisis”, cierra la carta.

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AAASan JuanMiguel Romero
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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