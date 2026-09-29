Gobernadora anuncia crédito a 37,000 abonados de la AAA afectados por la falta del servicio de agua

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció esta noche un crédito para 37,000 clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) afectados por la falta del servicio de agua potable durante los pasados meses.

Según se informó, el crédito aplicará en las facturas de los abonados de sectores específicos de San Juan, Carolina y Loíza, incluyendo cuentas residenciales y comerciales.

La medida establece un crédito equivalente al 50 por ciento de las facturas correspondientes a los periodos evaluados y se aplicará automáticamente a las cuentas que cumplen con los criterios establecidos por la Autoridad.

Como parte de este proceso, la AAA realizó un análisis de las áreas afectadas y de los periodos de facturación correspondientes para determinar los abonados que cualifican para el beneficio.

“Sabemos lo difícil que es para nuestra gente enfrentar periodos sin un servicio adecuado de agua potable y el impacto que esto tiene en el día a día. Por eso, asumimos el compromiso de que los abonados afectados recibieran una respuesta concreta. Este crédito representa un alivio directo al bolsillo de las familias y los negocios que enfrentaron estas deficiencias. Hoy estamos cumpliendo con ese compromiso a la vez que seguimos trabajando para atender las situaciones que afectan el servicio de agua potable, con la inversión más grande para transformar la infraestructura de agua de $9 mil millones”, expresó González Colón.

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La evaluación realizada por la AAA permitió identificar dos grupos de abonados y los periodos específicos en los que corresponde la aplicación del crédito. El primer grupo comprende los sectores de Villa Palmeras, Residencial Luis Lloréns Torres, Barrio Obrero, Monteflores, San Mateo y Sagrado Corazón.

Los abonados de estos sectores recibirán un crédito equivalente al 50 por ciento de las facturas correspondientes a siete (7) meses: julio de 2025, octubre de 2025, enero de 2026, febrero de 2026, mayo de 2026, junio de 2026 y julio de 2026.

El segundo grupo comprende los sectores Condado, Ocean Park, Minillas, Alto del Cabro, Machuchal, Seboruco, Martín Peña, Hipódromo, Tras Talleres, Chícharo, María Moczó, Placita de Santurce, Parque Central de San Juan, San Juan Moderno, Gandul, Miramar, Puerta de Tierra, Pulguero, Campo Alegre, Figueroa, Piñones–Loíza e Isla Verde–Carolina.

En estos sectores, el crédito será equivalente al 50 por ciento de las facturas correspondientes a tres (3) meses: mayo, junio y julio de 2026.

“Nuestro equipo completó el proceso de evaluación para identificar de manera precisa los sectores y periodos que cualifican. Ahora damos el paso final para que el beneficio llegue directamente a las cuentas de los abonados, sin que tengan que realizar ninguna gestión adicional”, explicó por su parte el presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado.

González Delgado añadió que la aplicación de los créditos se realizará de forma automática y que la Autoridad notificó por correo electrónico y/o WhatsApp a los abonados elegibles sobre el beneficio correspondiente a sus cuentas. Estos abonados no tendrán que llamar, radicar una solicitud ni acudir a una oficina de la Autoridad para recibir el crédito.

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En los casos en que la cuenta se encuentre al día, el crédito será aplicado a favor del abonado. Si la cuenta mantiene un balance pendiente, el crédito será aplicado al balance adeudado.Cabe destacar que estos créditos responden a deficiencias específicas en el servicio identificadas mediante el análisis realizado por la AAA y no están relacionados con los ajustes operacionales implementados como consecuencia de las condiciones de sequía.

De igual forma, la medida no constituye un crédito general para todos los abonados de San Juan, Carolina o Loíza, ni aplica automáticamente a cualquier cliente que haya experimentado una interrupción en el servicio.

¿Cómo saber si cualificas?

Para determinar quiénes cualifican, la Autoridad realizó un análisis de las áreas que presentaron deficiencias en el servicio, tomando en consideración las averías registradas, los sectores que tardaron más tiempo en recuperar el servicio y las condiciones particulares de la red, incluyendo áreas ubicadas en puntos altos.