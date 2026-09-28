Trump anuncia la construcción de la planta de acero más grande en la historia de Estados Unidos

WASHINGTON— El presidente Donald Trump ha anunciado la construcción de una nueva planta de acero de 15,000 millones de dólares en Iowa, que se levantará con el respaldo de un conglomerado empresarial indio y que, según la Casa Blanca, se convertirá en la mayor planta de la historia de Estados Unidos.

La Casa Blanca ha informado de que Trump anunciará el proyecto el lunes por la tarde junto a directivos de la industria siderúrgica y responsables del Ministerio de Comercio.

Esta noticia llega en un momento en el que Trump está tratando de movilizar a los votantes de cara a unas reñidas elecciones de mitad de legislatura, entre ellas las de Iowa, donde la carrera por la gobernación y los escaños del Senado se ha vuelto muy reñida.

La nueva planta, situada en el este de Iowa, está siendo construida por Mesabi Metallics, una empresa con sede en Minnesota propiedad del grupo industrial indio Essar Group.

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La Casa Blanca ha afirmado que la planta comenzará a producir acero en 2030 y creará más de 2,000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Cuando esté plenamente operativa, se espera que produzca 10 millones de toneladas de acero al año, más que cualquier otra planta de Estados Unidos.

“El presidente Trump está cumpliendo su promesa de reconstruir la industria estadounidense, repatriar la producción y crear nuevos puestos de trabajo”, afirmó Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “El anuncio de hoy pone de relieve los esfuerzos históricos del presidente por revitalizar la industria siderúrgica estadounidense”.

La noticia la publicó por primera vez The Wall Street Journal.

La planta siderúrgica se abastecerá de una nueva mina de mineral de hierro, valorada en 2,500 millones de dólares, que Mesabi ha desarrollado en Minnesota. El acero resultante se fabricará íntegramente en Estados Unidos, según ha informado la Casa Blanca.

En una publicación en las redes sociales en la que se promocionaba el anuncio, la Casa Blanca afirmó que Trump está “dando prioridad a los estadounidenses trabajadores en lugar de a la mano de obra extranjera”.

A principios de este año, Trump aumentó los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio hasta el 50 %, una medida que, según él, protege a las industrias estadounidenses, pero que también amenazaba con provocar un aumento de los precios al consumo de productos que van desde los frigoríficos hasta los autos.

En junio, Trump también aprobó la adquisición de la emblemática empresa siderúrgica estadounidense U.S. Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, una operación que había sido bloqueada por el expresidente Joe Biden y a la que Trump, como candidato a la presidencia en 2024, se había opuesto inicialmente.

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Posteriormente, Trump respaldó un acuerdo que otorgaba al Gobierno federal el derecho a intervenir en algunas decisiones de la empresa.