Tennessee se dispone a ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

NASHVILLE, Tennessee— Christa Pike tenía 18 años cuando mató a una compañera de clase en un arrebato de celos y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser condenada a muerte. Ahora, a sus 50 años, está previsto que sea ejecutada este miércoles, en lo que sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee en 200 años.

Pike y su novio fueron condenados por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera de clase en el Job Corps de Knoxville. La fiscalía afirmó que Pike temía que Slemmer fuera una rival sentimental y la atrajo a un lugar apartado donde ella y su novio torturaron y mataron a Slemmer.

El caso suscitó un gran interés debido a la brutalidad del asesinato, a la edad de los implicados y a que se había grabado un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.

Pike no niega su culpabilidad, pero sus abogados y defensores sostienen que la pena de muerte no es adecuada para un delito cometido a esa edad por una adolescente con una enfermedad mental no tratada, tras una infancia marcada por el abuso sexual brutal y el abandono. La madre de Slemmer quiere que se lleve a cabo la ejecución, afirmando que lleva décadas esperando a que se cumpla la sentencia de Pike.

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El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció el lunes que no concedería el indulto. Los abogados de Pike han solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución.

La solicitud de indulto pone de relieve el traumático pasado de Pike

Los abogados de Pike afirmaron que ella había tenido una infancia excepcionalmente traumática y marcada por los malos tratos.

El fiscal federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que Pike sufrió abusos sexuales desde que era una niña pequeña y que fue violada a los 11 y a los 17 años. Señaló que los abogados de Pike, durante la fase de determinación de la pena de su juicio, no presentaron al jurado lo que, según él, era información fundamental sobre su pasado ni alegaron que se debiera tener en cuenta su edad.

Posteriormente, a Pike se le diagnosticó un trastorno bipolar y un trastorno de estrés postraumático. Pike declaró a la policía que, en un principio, solo quería pelearse con Slemmer, pero que acabó matándola en un ataque frenético.

En su solicitud de indulto, los abogados de Pike afirmaron que su enfermedad mental no tratada y sus antecedentes la incapacitaron para «frenarse».

“Era una chica de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años darme cuenta siquiera de la gravedad de lo que había hecho. Y aún más aceptar cuántas vidas había afectado. Le quité la vida al hijo, a la hermana o al amigo de alguien. Ahora me repugna pensar que fui capaz de cometer un crimen así”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto.

Ferrell afirmó que hoy en día se sabe más sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes y que la pena de muerte impuesta a Pike es un caso atípico. Señaló que el novio de Pike, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años en aquel momento, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional debido a su edad. El año pasado se le denegó la libertad condicional.

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Un tercer adolescente admitió haber sido cómplice y obtuvo la libertad condicional.

Según Ferrell, en la época actual en la que se aplica la pena de muerte, a otros jóvenes de 18 años que fueron condenados a muerte en Tennessee se les ha reducido la pena desde entonces.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte ha señalado que, en la era moderna de la pena de muerte, se ha ejecutado a 275 personas en todo el país por delitos que cometieron a los 18, 19 o 20 años, pero que las condenas a muerte para las personas de ese grupo de edad son cada vez menos frecuentes.

“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que conociera los abusos sexuales y el abandono documentados que sufrió de niña la condenara a muerte”, afirmó Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La madre de la víctima quiere que se lleve a cabo la ejecución

En una conversación telefónica desde Florida, la madre de Slemmer, May Martínez, también hizo hincapié en la edad de su hija y afirmó que Slemmer nunca tuvo la oportunidad de crecer.

“Cada vez que pienso en ello, me imagino a Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, dijo Martínez.

Martínez dijo que su hija era voluntaria en las Olimpiadas Especiales, que le encantaba patinar sobre ruedas y que quería dedicarse profesionalmente a la informática.

“Era una persona tranquila. Para empezar, le encantaban los ordenadores. Ella y mi marido no paraban de montar y desmontar ordenadores”, dijo Martínez. “Confiaba en todo el mundo, y eso fue su perdición”.

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Dijo que su hija la llamó desde Job Corps la noche del asesinato, pero que la llamada se cortaba porque había mala cobertura. Cuando Martínez volvió a llamar, su hija ya se había marchado.

“No pasa ni un día, ni un minuto, sin que piense en Colleen. Las fiestas son lo peor. La semana pasada fue el cumpleaños de Colleen. Habría cumplido 51 años”, dijo Martínez.

El asesinato conmocionó a la ciudad de Knoxville. La fiscalía afirmó que Pike cortó a Slemmer con un cuchilla y la golpeó con un gran trozo de asfalto. Algunos aspectos del crimen avivaron los temores sobre el culto a Satanás durante el “pánico satánico” de los años 80 y 90. Shipp, el novio de Pike, ha admitido que fue él quien le grabó un pentagrama —un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo— en el cuerpo.

Las ejecuciones de reclusas son poco frecuentes en Tennessee y en todo el país

Si la ejecución de Pike se lleva a cabo según lo previsto, sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee desde 1820, según afirmó Maher.

Las ejecuciones de reclusas también son poco frecuentes en Estados Unidos. Desde 1976, se ha ejecutado a 18 mujeres en el país, lo que representa aproximadamente el 1 % del total de ejecuciones, según el centro.

Más recientemente, en 2023, el estado de Misuri ejecutó a Amber McLaughlin, una mujer transgénero, por un asesinato cometido en 2003, en lo que se cree que es la primera ejecución de una mujer transgénero en Estados Unidos.

En 2021, el Gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que supuso la primera vez en casi siete décadas que el Gobierno de EE. UU. condenaba a muerte a una reclusa. Georgia ejecutó a una mujer en 2015.

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