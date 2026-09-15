Fiscalía descarta la pena de muerte para Nick Reiner, hijo del actor Rob Reiner, por el asesinato de sus padres

Los fiscales informaron el martes que no solicitarán la pena de muerte contra Nick Reiner por los asesinatos de sus padres, el actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron apuñalados en su residencia de Los Ángeles a finales del año pasado.

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado de asesinato en primer grado el 16 de diciembre, dos días después de los impactantes asesinatos. Una acusación presentada por un gran jurado este verano señala que presuntamente estaba al acecho antes de matar a la pareja, de 78 y 70 años, respectivamente. En dos ocasiones se ha declarado no culpable de los cargos.

Las circunstancias especiales incluidas en las acusaciones hacían que Reiner pudiera enfrentar la pena de muerte, entre ellas que se trató de múltiples asesinatos y que se utilizó un arma peligrosa, un cuchillo.

El actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron asesinados. (Evan Agostini)

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que su oficina realizó una revisión exhaustiva del caso, que incluyó conversaciones con las familias de Rob y Michele Reiner, así como una evaluación de los factores atenuantes a favor de Nick Reiner, antes de tomar la decisión.

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El fiscal de distrito señaló que la pena máxima que Reiner podría recibir si es declarado culpable será cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. California todavía contempla oficialmente la pena de muerte, pero no ha ejecutado a ningún condenado desde 2006. En 2019, el gobernador Gavin Newsom declaró una moratoria sobre su aplicación.

El exabogado defensor de Reiner, Alan Jackson, afirmó categóricamente después de renunciar al caso que “conforme a las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”. Jackson tuvo que retirarse por razones no reveladas que, según dijo, estaban fuera de su control y del de su cliente. Posteriormente, un abogado de oficio asumió la representación de Reiner.

Rob Reiner recibió un emotivo homenaje durante los Premios Emmy el lunes por la noche. Previamente, había ganado un Emmy póstumo como mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en “The Bear”. Su amiga y compañera de reparto en la serie, Jamie Lee Curtis, también lo homenajeó.

“Era generoso, amable y muy divertido, y amigo de todos”, expresó Curtis el lunes. “Y todos extrañamos a Rob y Michele y a todos los que perdimos este año”.

Rob Reiner comenzó su carrera como actor y protagonizó la comedia televisiva “All in the Family”, donde interpretó a Michael “Meathead” Stivic, el yerno liberal de Archie Bunker, un personaje mucho más conservador y prejuicioso interpretado por Carroll O’Connor. Reiner ganó dos premios Emmy por ese papel y el mes pasado recibió una nominación póstuma al Emmy por su trabajo como actor invitado en “The Bear”.

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Posteriormente, se convirtió en un prolífico director y estuvo al frente de algunas de las películas más memorables y populares de las décadas de 1980 y 1990. Entre sus créditos figuran “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “A Few Good Men” y “When Harry Met Sally…”, durante cuya producción conoció a la fotógrafa Michele Singer. Poco después se casaron y permanecieron juntos durante 36 años.

Nick Reiner fue el segundo de los tres hijos que tuvo la pareja. Él y su padre coescribieron el guion de la película de 2015 “Being Charlie”, inspirada parcialmente en las dificultades que enfrentó el joven durante su adolescencia con la adicción y la falta de vivienda.

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