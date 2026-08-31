El hijo mayor de Rob Reiner describe como “pesadilla viviente” el asesinato de sus padres

Jake Reiner, hijo mayor del director Rob Reiner y de Michelle Reiner, ha descrito como una “pesadilla viviente” los últimos ocho meses, después del asesinato de sus padres supuestamente a manos de su hermano, según dijo en su primera entrevista presencial.

Reiner, reportero de profesión, habló el jueves con la cadena ABC sobre el homicidio de la pareja que conmocionó a Hollywood y acaparó titulares nacionales e internacionales.

“Nadie entiende realmente lo que es pasar por algo así hasta que lo vives”, dijo Jake, de 34 años.

“Han pasado ocho meses. Se sienten como ocho años, al mismo tiempo. Y también se sienten como ocho minutos, porque cada vez que despierto, recuerdo mi realidad”, agregó.

Rob y Michelle Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Su segundo hijo, Nick Reiner, fue arrestado y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres. Nick, de 32 años, se declaró inocente.

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El jueves, el reportero describió el insoportable viaje de 45 minutos que hizo del centro de Los Ángeles hasta la casa de su infancia, para encontrarse con su hermana Romy, quien le había notificado lo sucedido, y poder averiguar qué había pasado.

“Romy me llamó y no contesté en ese momento porque pensé: ‘Estoy ocupado con algo, ya la llamaré luego’” relató Jake Reiner. “Pero enseguida volvió a llamar y supe entonces que algo andaba mal”.

Cuando contestó la llamada, su hermana le dijo que su padre había muerto y luego añadió que no encontraba a su mamá. “Entré en estado de shock de inmediato”, añadió.

En la entrevista, Jake Reiner compara los años como reportero en los que ha cubierto noticias de homicidio con lo sucedido a su familia: “Cuando se trata de ‘tú’ escena del crimen, de la casa donde creciste, es algo totalmente surrealista”.

Esa misma noche, el hijo mayor del cineasta también se enteró de que el Departamento de Policía de Los Ángeles consideraba a su hermano Nick como el principal sospechoso del caso.

Tras el arresto de su hermano, dijo sentirse solo junto a su hermana: “Básicamente tenemos que afrontar esto por nuestra cuenta”.

También confesó que en su caso el dolor se ha manifestado como ira y rabia porque no tuvo ni voz ni voto en lo que sucedió.

“No pude evitar que ocurriera. No tuve opción al respecto. Simplemente tengo que aceptar la realidad. Y, para mí, esa es una de las partes que más me indignan de todo esto”, afirmó.

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El reportero evitó hablar de su hermano

Jake Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que vivió junto a sus padres y aseguró que está centrado en mantener vivo su legado.

Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’; y su esposa, productora y fotógrafa de 70 años, recibieron un homenaje póstumo en la pasada edición de los Oscar.

En la entrevista, Jake Reiner evitó hablar de su hermano Nick, que tiene programada una audiencia preliminar para el próximo 15 de septiembre.