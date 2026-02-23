Opinión
Hijo del cineasta Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Nick Reiner enfrenta dos cargos por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood días antes de Navidad

23 de febrero de 2026 - 3:22 PM

Reiner, de 32 años, fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato (Richard Shotwell)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El hijo menor del cineasta estadounidedese Rob Reiner se declaró el lunes no culpable del asesinato de su padre y de su madre, en una audiencia en un tribunal de Los Ángeles.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood apenas unos días antes de Navidad del 2025.

El joven fue arrestado pocas horas después de que los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, fueran encontrados el 14 de diciembre en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato, y ha permanecido en detención desde entonces.

El sospechoso de parricidio comparecerá ante el tribunal el 29 de abril, cuando está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para enfrentar un juicio.

Enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio.

Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia.

Su padre, Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 “All in the Family”, para luego convertirse en un prolífico director con unas 23 películas en su currículo.

