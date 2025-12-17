Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hijo de Rob Reiner comparece por primera vez ante un tribunal tras el asesinato de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood

17 de diciembre de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos. (La Nación Argentina / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob y la fotografa Michele Reiner, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.

Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.

Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.

Imagen de archivo del director y productor Rob Reiner y su esposa, Michelle. EFE/JASON REDMOND
Imagen de archivo del director y productor Rob Reiner y su esposa, Michelle. EFE/JASON REDMOND (JASON REDMOND)

Fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’, fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por el medio estadounidense.

Tags
Breaking NewsAsesinatosHollywoodLos Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
