EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan al hijo de Rob Reiner por el asesinato del director y su esposa en Los Ángeles

Nick Reiner enfrenta una fianza de $4 millones, mientras las autoridades investigan las muertes

15 de diciembre de 2025 - 12:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo del director y productor Rob Reiner y su esposa, Michelle. (JASON REDMOND)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

RELACIONADAS

Nick Reiner fue arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, de 68, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como “When Harry met Sally...” (1989), “The Princess Bride” (1987) o “This is Spinal Tap” (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
