Karina Torres sale un momento de “La casa de los famosos” para recibir el auto que Fede Vigevani le regaló

Fede Vigevani salió ayer, martes, de “La casa de los famosos México” después de cumplir durante dos semanas con el reto de ser el habitante infiltrado. Durante su estancia en el “reality show”, el creador de contenido logró establecer una relación cercana con varios de los participantes y también se convirtió en el primer líder de la semana, premio con el que obtuvo un auto nuevo.

Desde el momento en que ganó el vehículo, el youtuber reveló que tenía la intención de regalárselo a Karina Torres, aunque en ese momento la influencer desconocía que había sido elegida por él.

Ahora, tras concluir su participación en el programa, el influencer cumplió con su promesa y sorprendió a la influencer con el vehículo.

Vigevani ingresó originalmente a la competencia bajo la dinámica de habitante infiltrado, con la misión de cumplir diferentes retos durante dos semanas sin revelar su identidad a los demás participantes.

Durante su estancia, el creador de contenido consiguió ganar la primera prueba de liderazgo, por lo que obtuvo como premio un Leapmotor B10.

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Después de conocer el premio, decidió que el vehículo sería para Torres, a quien señaló como la persona a la que quería entregárselo.

Al concluir su participación Vigevani pidió a Torres que saliera al jardín de la casa durante unos minutos. Ahí, frente al vehículo, le reveló que finalmente había cumplido su promesa.

“Este auto es tuyo. Cuando gané la prueba de líder pedí dártelo porque te lo mereces y eres una persona increíble”, dijo.

Torres se mostró sorprendida por el regalo y posteriormente abrazó al youtuber. Así, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de su salida del programa.