“Cometí un error”: Chiky Bombom se retracta de comentarios sobre supuestos despidos en Telemundo

La influencer y presentadora Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom” emitió un mensaje público para retractarse de unas declaraciones que realizó la semana pasada durante una transmisión en vivo en redes sociales sobre supuestos despidos en Telemundo. En un comunicado difundido a través de sus plataformas digitales, reconoció que no cuenta con acceso a información interna de la cadena, por lo que admitió haber cometido un error al hacerse eco de rumores sin fundamento.

En su mensaje, la comunicadora fue enfática al señalar que sus expresiones no estuvieron sustentadas por información oficial.

“Quiero dejar claro que como presentadora de la cadena no tengo acceso a ese tipo de información interna, por lo que reconozco que cometí un error”, expresó.

Asimismo, lamentó haber contribuido a la difusión de especulaciones relacionadas con alegados despidos dentro de la empresa.

“Lamento haber propagado este tipo de rumores”, afirmó.

La presentadora también asumió la responsabilidad por el impacto que pudieron tener sus declaraciones y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido afectados por la situación.

“Asumo total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones, especialmente en este momento en que la cadena está teniendo tanto éxito”, sostuvo.

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Las declaraciones surgen después de que comentarios realizados por Chiky Bombom durante una transmisión en vivo generaran conversación y especulaciones en redes sociales sobre posibles cambios de personal dentro de Telemundo. Con este nuevo mensaje, la presentadora buscó aclarar la situación y distanciarse de los rumores que circularon tras sus expresiones iniciales.