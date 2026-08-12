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Andreína Martínez y Magali Febles protagonizan nuevo conflicto en redes sociales

No es la primera vez que la directora de Miss Universe República Dominicana tiene problemas con sus reinas de belleza

12 de agosto de 2026 - 2:14 PM

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Miss República Dominicana 2022, Andreína Martínez. (The Associated Press)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La reina de belleza Andreína Martínez volvió a referirse públicamente a su experiencia en el Miss Universo República Dominicana 2022, esta vez después de que la directora del certamen, Magali Febles, interviniera en un video de la modelo sobre los procedimientos médicos que realizó durante su preparación.

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El intercambio surgió luego de que Martínez publicara en TikTok un video en el que explicó detalles de la cirugía a la que se sometió para mejorar su mordida y explicó que fue su ortodoncista quien le recomendó realizarse la intervención.

La publicación provocó que una persona le preguntara a Martínez si la organización había cubierto los gastos de la operación.

La exreina respondió inicialmente con emojis de risa, pero posteriormente apareció un comentario de Magali Febles en el que cuestionó quién la había llevado hasta los médicos, cómo los había conocido y cuánto había pagado por el proceso.

@_andreinamart

Y colorín colorado…. #andreina #andreinamartinez #missuniverse #missrepublicadominicana #republicadominicana

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En su comentario, Febles aseguró que el procedimiento tuvo un costo aproximado de 35 mil dólares y sostuvo que Martínez únicamente habría pagado el pasaje. También afirmó que su participación en el proceso incluyó sugerir, coordinar y supervisar diferentes aspectos relacionados con la preparación de la reina.

“El trabajo médico fue importante, por supuesto, pero el resultado fue producto de un equipo”, escribió Febles.

La directora también recordó que, según su versión, inicialmente Martínez no quería someterse al proceso y que, después de su elección, recibió críticas por haber respaldado su candidatura.

Febles concluyó su comentario haciendo un llamado a Martínez a reconocer el trabajo de las personas que, según ella, estuvieron detrás de su preparación.

Más tarde, Martínez publicó otro video en TikTok en el que amplió su respuesta y aseguró estar cansada de que, años después de su participación en el certamen, continúe existiendo una narrativa que, según ella, solo presenta una versión de lo ocurrido.

La reina explicó su intención era ofrecer información sobre los médicos que participaron en su proceso, así como explicar públicamente los procedimientos a los que se sometió.

Martínez reconoció que Febles fue quien la puso en contacto con algunos profesionales, pero cuestionó que esto implique que deba atribuirle sus logros personales.

La exreina también recordó que permaneció en República Dominicana durante parte de su proceso para continuar trabajando con la organización y afirmó que incluso perdió un empleo durante ese período.

También lamentó que cuando se habla del certamen dominicano la conversación termine concentrándose en controversias en lugar del trabajo de las candidatas y los resultados obtenidos en competencias internacionales.

Finalmente, pidió que quienes tengan diferencias con ella eviten convertirlas en una narrativa permanente y sostuvo que actualmente está enfocada en otros proyectos y aspectos de su vida.

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Magali FeblesMiss UniverseRepública DominicanaTikTok
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