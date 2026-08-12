Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
83°Lluvias dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Spotify identificará a los artistas creados con inteligencia artificial

La plataforma lanza la nueva etiqueta “AI Persona”

12 de agosto de 2026 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Spotify lanza una nueva etiqueta para identificar las identidades de artistas generadas por inteligencia artificial. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín- La plataforma musical sueca Spotify anunció ayer, martes, la introducción a partir del próximo mes de una nueva etiqueta para identificar las identidades de artistas generadas por inteligencia artificial (IA).

RELACIONADAS

A partir de mediados de septiembre aparecerá la etiqueta “AI Persona” en algunos perfiles de artistas, que indicará a los oyentes de música en la plataforma que la identidad de un artista puede haber sido generada por inteligencia artificial y que no representa a una persona real, informó Spotify en un comunicado.

La plataforma considera que los consumidores de la música en Spotify “deben poder confiar en que el artista que hay detrás de una canción es realmente quien dice ser, algo más esencial que nunca en la era de la IA generativa”.

La nueva etiqueta supone un paso más en el objetivo de la empresa sueca de hacer la plataforma “más transparente y fiable” en este nuevo entorno tras el lanzamiento de “Verified by Spotify” (verificado por Spotify), “SongDNA” (ADN de Canciones) y “AI Credits” (Créditos de IA) para saber cómo se ha creado una canción, y la “Protección del perfil del artista”.De forma predeterminada, Spotify no incluirá música de “AI Personas” en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas, indica la plataforma en su comunicado.

“Aunque creemos que todos los artistas deben tener libertad creativa para decidir cómo quieren presentarse, la programación de Spotify está centrada en dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical”, señaló la compañía.

Los artistas pueden indicar que su perfil representa a una “AI Persona” a través de Spotify for Artists (Spotify para artistas), si bien la plataforma no se fiará solamente de la autodeclaración, sino que también revisará perfiles de artistas para identificar aquellos cuya identidad pública, es decir, la identidad que un artista muestra en su perfil, incluido su nombre y sus imágenes, parezca representar una identidad fotorrealista generada por IA.

La plataforma empezará por aquellos artistas que hayan alcanzado determinados niveles de audiencia, de modo que estas etiquetas abarquen a la gran mayoría de los perfiles de artistas que visitan los usuarios.

En los perfiles en los que el equipo de revisión de Spotify haya aplicado la etiqueta, se avisará a los artistas y se les dará la oportunidad de identificarse como “AI Persona” o presentar una apelación, explica la compañía, que también dará a los oyentes la posibilidad de avisar de perfiles de artistas que crean que representan a “AI Personas”.

Tags
SpotifyInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: