Tres décadas después: inicia juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur

Los Ángeles - Duane “Keffe D” Davis, acusado de organizar el asesinato de Tupac Shakur en 1996, comienza este lunes su juicio en el condado de Clark, Nevada, en un proceso que busca arrojar luz sobre uno de los crímenes más enigmáticos de la historia de la música en EE.UU.

Este lunes comenzará la selección del jurado, un proceso que dará paso a un juicio que se prevé dure aproximadamente un mes.

Davis, de 63 años, enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal en la muerte de Shakur.

El hombre se declaró inocente en noviembre de 2023, y ha permanecido en custodia con una fianza de 750,000 dólares desde su arresto.

El rapero estadounidense, erigido como el máximo exponente de la Costa Oeste de EE.UU., murió en un hospital de Las Vegas el 13 de septiembre de 1996, seis días después de recibir cuatro disparos mientras viajaba en un coche con su amigo y fundador del sello Death Row, Marion “Suge” Knight.

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“Keefe D” confirmó hace años en sus memorias que era pasajero del Cadillac blanco que disparó contra Shakur desde un vehículo en marcha, cuando era líder de la pandilla South Side Compton Crips, con sede en California.

El libro de Davis y una serie de entrevistas reabrieron el caso que por años fue archivado.

El juicio no necesariamente resolverá quién disparó contra Shakur. La Fiscalía no acusa a Davis de haber apretado el gatillo, sino de haber participado en la organización del ataque, entre otras cosas al conseguir el arma utilizada en el asesinato y realizar llamadas que, según los fiscales, desencadenaron el crimen.

Los abogados defensores de Davis argumentan que no hay pruebas de que él dirigiera el tiroteo y que la fiscalía se basa en testigos que no estuvieron presentes.

A lo largo del juicio los fiscales prevén llamar a declarar entre 35 y 45 testigos.

La lista incluye a Marion “Suge” Knight, quien actualmente cumple una condena por homicidio voluntario en un atropello; Oscar Goodman, el alcalde de Las Vegas de 1999 a 2011; el republicano Joe Lombardo, quien era agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas cuando ocurrió el asesinato; y Reggie Wright Jr., exjefe de seguridad de Death Row Records.

También figuran varios familiares de Shakur y directores y productores de documentales sobre el asesinato del rapero.No obstante, su inclusión en la lista no significa necesariamente que vayan a declarar durante el juicio.

En sus inicios, el asesinato de Shakur fue visto como el desenlace de la violenta rivalidad que enfrentó a los principales sellos y figuras del hip-hop de las costas Este y Oeste de Estados Unidos.

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Shakur, una de las principales estrellas de Death Row Records, mantenía un enfrentamiento público con varios artistas vinculados a Bad Boy Records, entre ellos The Notorious B.I.G., en un conflicto que trascendió la música y alimentó una escalada de tensiones entre ambos bandos.

Tupac es considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos.