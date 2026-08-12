T-Mobile aviva la idea de conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn

La empresa T-Mobile fue en el 2025 uno de los principales patrocinadores del evento masivo más importante en la industria del entretenimiento en Puerto Rico: la histórica residencia de Bad Bunny con 31 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Este 2026, la proveedora de telecomunicaciones también será parte del “evento del año”, según anunció en sus redes sociales.

“Experiencias exclusivas en el evento del año con la mejor red móvil de PR. Patrocinador oficial de lo que viene pa’l Hiram”, lee el anuncio de T-Mobile en el que aviva la posibilidad de que Bad Bunny cierre su monumental gira de conciertos“DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en la isla.

La proveedora, además, informó que habrá un T-Mobile Magenta Pass para sus clientes durante el evento en el Estadio Hiram Bithorn.

Cabe recordar que en los espectáculos del Conejo Malo en la isla, siempre se han integrado experiencias exclusivas para los miles de asistentes por parte de diferentes auspiciadores.

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La expectación en relación a la estrella global ha ido en aumento en las últimas semanas en relación a los supuestos conciertos de Bad Bunny, luego de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero informó que el equipo de Rimas Entertainment, empresa que representa al artista, tiene tres fechas separadas en el estadio. Las fechas comunicadas por Romero corresponden del 21 al 23 de agosto de 2026.

“A mí no se me ha confirmado, pero Rimas separó unas fechas. Sin habérseme confirmado, yo espero que sí. Yo creo que Benito viene a cerrar su gira, pero no se me ha dicho nada confirmado. Creo que es el 21 al 23 de agosto. Esto es ya mismo”, sostuvo Romero a preguntas de la periodista Milly Méndez en Radio Isla.

Ante este panorama, la semana pasada comenzó un montaje en el interior del estadio que incluye estructura técnica de producción y andamios altos utilizados en espectáculos y eventos masivos. Además se han visto varios camiones con equipo de producción en los predios del estadio.

En el interior del estadio comenzó un montaje de producción. (Pablo Martínez Rodríguez)

Una fuente consultada, hace varios días, por este medio y familiarizada con las operaciones del Hiram Bithorn afirmó que Bad Bunny se dispone a cerrar de la gira en su isla.

Sin embargo, a días de la fecha del 21 de agosto, el equipo de Bad Bunny no ha hecho el anuncio oficial sobre los posibles espectáculos.

El Estadio Hiram Bithorn fue remodelado por el Municipio de San Juan que hizo una inversión cercana a los $40 millones para el pasado Clásico Mundial de Béisbol. La inversión total fue de $39.6 millones y el estadio abrió sus portones nuevamente en marzo de 2026, donde recibió a miles de aficionados del béisbol.

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Hasta el momento en el interior del estadio solo se han celebrado eventos deportivos, por lo que de concretarse las presentaciones de Bad Bunny, este sería el artista inaugural de un concierto en las remodeladas instalaciones del estadio Hiram Bithorn.

Cubierta protectora del piso del estadio, utilizada en los eventos que no son deportivos. (David Villafañe Ramos)

Una de las razones por las que el estadio limita eventos que no sean deportivos en el interior del recinto es porque se requiere un piso protector para cubrir el terreno del juego. Esa cubierta de protección del terreno de juego para la celebración de cualquier evento musical es indispensable en los conciertos. Este medio se ha comunicado con portavoces del municipio de San Juan para conocer si se adquirió una cubierta de piso como parte de la remodelación al estadio o le tocaría a cada producción cubrir los costos de la misma, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Bad Bunny culminó en julio de este año la monumental gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.