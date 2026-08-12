El Propio celebra una nueva etapa musical con “Cambio de Clima”: “Siento que me gradué“

Con una propuesta que combina la esencia de la salsa gorda con un sonido cargado de “piquete”, pensado para conectar con las nuevas generaciones, el salsero puertorriqueño El Propio presentó “Cambio de Clima”, su primer EP bajo el sello Salsa White Lion.

En entrevista con El Nuevo Día, el artista habló sobre este nuevo capítulo en su carrera, el concepto de su “salsa piquete”, la colaboración con Pirulo y las metas que se ha trazado para continuar llevando su música a nuevos escenarios.

“Para mí es increíble, bonito. En esta etapa de mi carrera, después de tantos años en la música, siento que estoy completando algo que siempre quise hacer”, comentó Manuel Gómez Ramos, nombre de pila del artista, sobre el lanzamiento de este EP, que ya está disponible en las plataformas digitales.

“Yo vengo de la música urbana, me encanta y voy a seguir haciéndola porque de ahí salimos, pero aquí completo lo que siempre soñé: sacar la música que quería hacer, que es esta salsa y esta propuesta que llevamos años trabajando. Lo intentamos en el 2009 con Más salsa que tú, seguimos haciendo cosas, pero ahora siento que me gradué. Me siento con esa alegría de tener el diploma en la mano”, recordó el artista, natural de Carolina.

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Aunque dio sus primeros pasos en la música urbana, asegura que la salsa siempre estuvo presente en su vida y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en el género con el que más se identifica.

“En mi casa siempre se escuchó salsa gorda, salsa de antes de que yo naciera. Crecí con esos instrumentales, con esa salsa rica, y eso está en mi sangre. En Puerto Rico todo el mundo limpia la casa escuchando salsa los sábados. Eso entra por las venas de uno”.

Esa influencia, sumada a sus raíces urbanas, dio paso a una propuesta que él mismo define como una “salsa piquete”, una fusión que busca mantener la esencia del género con una interpretación más moderna.

“Lo bonito es que mi interpretación sigue siendo urbana. Mi salsa es salsa de verdad; lo que cambia es la manera en que la canto. No tengo esa voz tradicional del salsero que llega al cielo, y los admiro muchísimo, pero mi estilo es distinto. Vivo entre las dos cosas: enamorado de la salsa, que es la que represento, sin dejar de ser el urbano que llevo dentro. Mi salsa es de callejón, simplemente represento ese piquete, esa salsa de calle, el amor del barrio”.

Ese concepto se refleja en “Cambio de Clima”, un trabajo discográfico con el que busca refrescar la salsa sin perder la esencia que caracteriza al género. “Cambio de Clima es un proyecto bien rico. Estoy buscando cambiar el clima, refrescar las cosas. La salsa sigue siendo gorda y sabrosa, pero queremos darle un aire fresco”.

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El camino hacia este EP comenzó a tomar fuerza con el sencillo “Uju Ajá”, producido por Pirulo, de Pirulo y La Tribu, que debutó entre las primeras posiciones de las listas de salsa y alcanzó el primer lugar en emisoras especializadas del género, como SalSoul y La Z.

Ahora, “Cambio de Clima” consolida ese momento con seis temas que abarcan el universo sonoro del artista. Cada canción presenta una historia distinta, desde relaciones de pareja hasta mensajes de superación y amor, manteniendo siempre el sello que caracteriza su propuesta musical.

Una de ellas es, “Mueve Así” que marca una colaboración muy especial para el cantante, ya que une su propuesta con uno de sus amigos más cercanos dentro de la música.

“Pirulo es mi compadre, mi hermano de verdad. Llevamos más de 20 años de amistad. Trabajar con él es bien fácil porque somos familia. En el estudio todo fluye entre risas y buena vibra. Yo empecé la canción, llamé al compadre y, como siempre, dijo que sí. Hizo un trabajo increíble”, aseguró.

De cara a lo que resta de 2026, El Propio adelantó que continuará promoviendo el EP dentro y fuera de Puerto Rico, además de preparar una nueva propuesta musical.