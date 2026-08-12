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Franco “El Gorila” suma un nuevo capítulo a su carrera con Jungle Brew

El veterano artista urbano conversa sobre su incursión en la industria cervecera con una propuesta artesanal elaborada en Puerto Rico

12 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Franco El Gorila presenta "Jungle Brew". (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras más de dos décadas de trayectoria en la música urbana, Franco “El Gorila” suma un nuevo capítulo a su carrera con el lanzamiento de Jungle Brew, una cerveza artesanal elaborada en Puerto Rico.

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El artista conversó con El Nuevo Día sobre su apuesta por el emprendimiento con un producto desarrollado junto a expertos cerveceros de la isla, reafirmando su compromiso con lo local y demostrando que su visión va más allá de los escenarios.

“Uno quisiera estar toda la vida en la música, viajando y haciendo lo que le apasiona, pero llega un momento en el que hay que buscar otras cosas para complementar esa faceta”, comenzó explicando el creador de éxitos del reguetón como “Pa’ lo oscuro” y “Zateria”. “Después de más de 20 años de carrera, cada proyecto sigue sintiéndose como una experiencia nueva. Me siento como si estuviera empezando otra vez”.

Aunque la música continúa siendo una parte esencial de su vida, el intérprete reconoce la importancia de explorar nuevos caminos creativos y empresariales que le permitan mantenerse activo fuera de los escenarios.

“Igual que con la música, este camino requiere mucha imaginación y mantenerse activo, aunque ya no estés tan presente en los escenarios. También es una manera de seguir creando y generando nuevas oportunidades”, añadió al hablar de su nuevo proyecto.

Para Franco “El Gorila”, la esencia de Jungle Brew también está ligada a su personalidad y a las distintas facetas que ha mostrado a lo largo de su trayectoria artística.

“La gente que conoce a Franco ”El Gorila" sabe que tengo una personalidad fuerte por el tipo de música que hago. Pero quienes realmente me conocen también saben que soy una persona tranquila y de buen corazón. Creo que eso es precisamente lo que representa la cerveza: tiene buen cuerpo, pero al mismo tiempo es suave al paladar. No resulta agresiva ni demasiado amarga, por lo que incluso personas que normalmente no disfrutan la cerveza pueden encontrar un buen balance en ella”, describió Luis Francisco Cortés Torres, nombre de pila del artista.

El proceso de creación de la cerveza representó, además, una nueva experiencia para el artista, quien estuvo involucrado en el desarrollo del producto desde sus primeras etapas hasta su elaboración en Puerto Rico.

“El proyecto comenzó en Chile. Cuando llegamos a Puerto Rico tuvimos varias reuniones y decidimos empezar a fabricarla aquí. Nos reunimos con una cervecería local para evaluar cómo hacerlo de una manera costo efectiva. Todo se dio de una forma muy orgánica. Gracias a Dios coincidimos con las personas correctas y el proyecto pudo concretarse”.

Antes de su llegada al mercado puertorriqueño, Jungle Brew tuvo una primera etapa de exposición en Chile, donde recibió una respuesta positiva entre figuras cercanas al género urbano y consumidores que tuvieron la oportunidad de probarla.

“Hicimos una presentación en Chile en la que me acompañaron artistas como Gotay, Jowell y Randy y otros colegas del género que pudieron probarla. La respuesta fue muy positiva y hemos recibido excelentes comentarios. Ahora comienza una nueva etapa en Puerto Rico y confío en el producto porque es una cerveza premium, pensada para todo tipo de paladar. Sé que el puertorriqueño es exigente y precisamente por eso desarrollamos un producto de calidad”.

Más allá del lanzamiento de una nueva marca, el proyecto también le permitió adentrarse en una industria distinta y ampliar su visión empresarial.

“Todo el tiempo se aprende algo nuevo. Yo nunca había visto de cerca cómo se elabora una cerveza y conocer ese proceso me sorprendió. Fueron tres años probando distintas versiones antes de llegar al producto final. Eso me confirmó que, como cualquier negocio, si no le dedicas tiempo y presencia, las cosas no salen como uno quiere. También aprendí a tener paciencia y a confiar en el proceso”, finalizó entusiasmado con su cerveza.

Jungle Brew tuvo su presentación oficial en la isla el pasado 17 de julio y estará disponible en la mayoría de las gasolineras To-Go en Puerto Rico.

Tags
Cerveza artesanalReguetón
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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