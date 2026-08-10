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Monumental montaje se adueña del Estadio Hiram Bithorn: ¿Será Bad Bunny?

El equipo de la estrella global no ha hecho ningún anuncio oficial

10 de agosto de 2026 - 1:27 PM

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En el interior del Estadio Hiram Bithorn fueron colocados andamios y estructuras de producción artística y técnica. (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Desde el pasado fin de semana el Estadio Hiram Bithorn en San Juan exhibe una gran cantidad de andamios, estructuras y equipo que anticipa que un gran montaje y producción se adueñará en los próximos días del terreno de juego.

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La visibilidad de los altos andamios ubicados en el interior del estadio han provocado un mayor interés, principalmente, entre los fanáticos de Bad Bunny ante la posibilidad de que la estrella global cierre su monumental gira de conciertos “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Puerto Rico.

El alcalde de San Juan Miguel Romero reafirmó la semana pasada que el Estadio Hiram Bithorn tiene tres fechas confirmadas en este mes de agosto por parte del equipo de Rimas Entertainment, empresa que representa al artista.

Las tres fechas son 21 al 23 de agosto de 2026, según reveló Romero en entrevista en Radio Isla.

A mí no se me ha confirmado, pero Rimas separó unas fechas. Sin habérseme confirmado, yo espero que sí. Yo creo que Benito viene a cerrar su gira, pero no se me ha dicho nada confirmado. Creo que es el 21 al 23 de agosto. Esto es ya mismo”, sostuvo Romero a preguntas de la periodista Milly Méndez.

Las expresiones del primer ejecutivo fueron el pasado 4 de agosto y desde el viernes 6 de agosto camiones con equipo de producción comenzaron a ocupar el exterior del estadio. Son varios los andamios y estructuras ubicadas en el interior del estadio, lo que supone se trata de una producción artística masiva.

El pasado fin de semana se realizó en las afueras del estadio el evento de la gran Feria de autos antiguos. Todas las carpas eran parte del evento automovilístico.

Así luce el interior del Estadio Hiram Bithorn.
Así luce el interior del Estadio Hiram Bithorn. (Pablo Martínez Rodríguez)

Una fuente consultada, hace varios días, por este medio y familiarizada con las operaciones del Hiram Bithorn afirmó que Bad Bunny se dispone a cerrar de la gira en su isla. A menos de 11 días de la fecha del 21 de agosto, el equipo de Bad Bunny no ha hecho el anuncio oficial sobre los posibles espectáculos.

El Estadio Hiram Bithorn fue remodelado por el Municipio de San Juan que hizo una inversión cercana a los $40 millones para el pasado Clásico Mundial de Béisbol. La inversión total fue de $39.6 millones y el estadio abrió sus portones nuevamente en marzo de 2026, donde recibió a miles de aficionados del béisbol.

El equipo de Puerto Rico, con Fernando Cruz al centro, adoptó la rutina de hacer una oración como grupo después de cada partido.Martín "Machete" Maldonado, quien se retirará después del Clásico, tuvo el chance de despedirse de su fanaticada por última vez como jugador.Durante el evento se inauguró un mosaico en honor a las leyendas del béisbol de Puerto Rico.
1 / 17 | En imágenes: los instantes que hicieron vibrar el Hiram Bithorn en el Clásico Mundial. El equipo de Puerto Rico, con Fernando Cruz al centro, adoptó la rutina de hacer una oración como grupo después de cada partido. - Xavier Araújo

Hasta el momento en el interior del estadio solo se han celebrado eventos deportivos, por lo que de concretarse las presentaciones de Bad Bunny, este sería el artista inaugural de un concierto en las remodeladas instalaciones del estadio Hiram Bithorn.

Una de las razones por las que el estadio limita eventos que no sean deportivos en el interior del recinto es porque se requiere un piso protector para cubrir el terreno del juego. Esa cubierta de protección del terreno de juego para la celebración de cualquier evento musical es indispensable en los conciertos. Este medio se ha comunicado con portavoces del municipio de San Juan para conocer si se adquirió una cubierta de piso como parte de la remodelación al estadio o le tocaría a cada producción cubrir los costos de la misma, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Por su parte, la plataforma para adquirir boletos para el Hiram Bithorn es PRticket.com y lo único que tiene en cartelera para venta de boletos son eventos deportivos.

Hasta el momento, el único concierto confirmado para el estadio Hiram Bithorn es el de Karol G en febrero de 2027 con su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”.

Estos andamios suelen instalarse como parte del montaje de grandes conciertos, eventos masivos o estructuras de producción artística y técnica.
Estos andamios suelen instalarse como parte del montaje de grandes conciertos, eventos masivos o estructuras de producción artística y técnica. (Pablo Martínez Rodríguez)

Bad Bunny se consolidó como el primer artista latino en superar los $1,000 millones en recaudación por conciertos a lo largo de su carrera musical. Esta cifra no ha sumado la totalidad del cierre de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en el mes de julio de 2026. Previo a su gira mundial realizó en el 2025 una histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con 31 funciones vendidas en su totalidad, que dieron paso a su apoteósico tour.

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Bad BunnyEstadio Hiram BithornConciertos
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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