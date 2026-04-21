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¡De vuelta al Hiram Bithorn!: Karol G regresa a Puerto Rico en el 2027

La cantante colombiana incluirá a San Juan en su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”

21 de abril de 2026 - 11:11 AM

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Karol G brilló en el pasado Festival Coachella, en California. (Amy Harris)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Luego de sus presentaciones en el festival de música Coachella, celebrado en los pasados dos fines de semana, la cantante colombiana Karol G sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio del inicio de su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”. Entre los países que visitará a partir de finales de julio se encuentra San Juan, Puerto Rico, donde el 26 de febrero de 2027, dará un gran concierto en el Estadio Hiram Bithorn.

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Puerto Rico ocupa un lugar especial en la carrera de Karol G, no solo por el cariño del público, sino por la influencia de la música urbana isleña en su sonido y su trayectoria. La súper estrella de la música se presentó por última vez en la isla el 10, 11 y 12 de marzo de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn.

El “Viajando por el mundo Tropitour” recorrerá ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa. La gira comienza el 24 de julio de 2026 en Chicago y visitará escenarios icónicos en Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Santo Domingo, Madrid, París y Londres, entre muchos otros, antes de cerrar en Milán el 24 de julio de 2027.

Los detalles de la venta de boletos se dará más adelante por la casa productora Move Concerts Puerto Rico.

Fechas del Tour

  • 24 de julio de 2026 – Soldier Field, Chicago, IL
  • 29 de julio de 2026 – Rogers Stadium, Toronto, ON
  • 2 de agosto de 2026 – Northwest Stadium, Washington, DC
  • 7 de agosto de 2026 – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV
  • 14 de agosto de 2026 – SoFi Stadium, Los Angeles, CA
  • 21 de agosto de 2026 – Levi’s Stadium, San Francisco, CA
  • 26 de agosto de 2026 – Lumen Field, Seattle, WA
  • 29 de agosto de 2026 – State Farm Stadium, Phoenix, AZ
  • 2 de septiembre de 2026 – Alamodome, San Antonio, TX
  • 6 de septiembre de 2026 – Sun Bowl Stadium, El Paso, TX
  • 12 de septiembre de 2026 – Gillette Stadium, Boston, MA
Karol G con el cabello color miel.Karol G con el cabello color miel.Karol G con el cabello rosado y rubio.
1 / 28 | FOTOS: Las cabelleras de Karol G que nos han enamorado. Karol G con el cabello color miel. - Marta Lavandier
  • 17 de septiembre de 2026 – MetLife Stadium, New York, NY
  • 24 de septiembre de 2026 – Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta, GA
  • 27 de septiembre de 2026 – Reliant Stadium, Houston, TX
  • 2 de octubre de 2026 – Hard Rock Stadium, Miami, FL
  • 9 de octubre de 2026 – Raymond James Stadium, Tampa, FL
  • 15 de octubre de 2026 – AT&T Stadium, Dallas, TX
  • 6 de noviembre de 2026 – Estadio BBVA, Monterrey, México
  • 13 de noviembre de 2026 – GNP Seguros Stadium, Ciudad de México
  • 27 de noviembre de 2026 – Estadio Nacional de Costa Rica, San José
  • 4 de diciembre de 2026 – Estadio El Campín, Bogotá, Colombia
  • 15 de enero de 2027 – Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador
  • 22 de enero de 2027 – Estadio San Marcos, Lima, Perú
  • 28 de enero de 2027 – Estadio Nacional, Santiago, Chile
  • 5 de febrero de 2027 – Venue por confirmar, Buenos Aires, Argentina
  • 12 de febrero de 2027 – Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil
  • 19 de febrero de 2027 – Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, RD
  • 26 de febrero de 2027 – Estadio Hiram Bithorn Sosa, San Juan, Puerto Rico
  • 3 de junio de 2027 – Estadi Olímpic, Barcelona, España
  • 11 de junio de 2027 – Estadio La Cartuja, Sevilla, España
  • 18 de junio de 2027 – Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal
  • 24 de junio de 2027 – Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España
  • 1 de julio de 2027 – La Défense Arena, París, Francia
  • 6 de julio de 2027 – Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Reino Unido
  • 10 de julio de 2027 – Johan Cruijff Arena, Ámsterdam, Países Bajos
  • 14 de julio de 2027 – PGE Narodowy, Varsovia, Polonia
  • 17 de julio de 2027 – Merkur Spiel‑Arena, Düsseldorf, Alemania
  • 21 de julio de 2027 – Groupama Stadium, Lyon, Francia
  • 24 de julio de 2027 – San Siro Stadium, Milán, Italia
Karol G sorprendió anoche a miles de sus fanáticos al aparecer en escenario con el cantante Romero Santos.Allí interpretaron el tema “X Si Volvemos” que forma parte del nuevo álbum de la colombiana. Reveló que se llevará a cabo en mayo en el Estadio Hiram Bithorn.
1 / 4 | FOTOS: Romeo Santos arranca gritos en el concierto de Karol G. Karol G sorprendió anoche a miles de sus fanáticos al aparecer en escenario con el cantante Romero Santos. - Stephanie Rojas
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Karol GEstadio Hiram BithornConcierto
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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