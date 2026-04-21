¡De vuelta al Hiram Bithorn!: Karol G regresa a Puerto Rico en el 2027

Luego de sus presentaciones en el festival de música Coachella, celebrado en los pasados dos fines de semana, la cantante colombiana Karol G sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio del inicio de su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”. Entre los países que visitará a partir de finales de julio se encuentra San Juan, Puerto Rico, donde el 26 de febrero de 2027, dará un gran concierto en el Estadio Hiram Bithorn.

Puerto Rico ocupa un lugar especial en la carrera de Karol G, no solo por el cariño del público, sino por la influencia de la música urbana isleña en su sonido y su trayectoria. La súper estrella de la música se presentó por última vez en la isla el 10, 11 y 12 de marzo de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn.

El “Viajando por el mundo Tropitour” recorrerá ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa. La gira comienza el 24 de julio de 2026 en Chicago y visitará escenarios icónicos en Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Santo Domingo, Madrid, París y Londres, entre muchos otros, antes de cerrar en Milán el 24 de julio de 2027.

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Los detalles de la venta de boletos se dará más adelante por la casa productora Move Concerts Puerto Rico.

Fechas del Tour

24 de julio de 2026 – Soldier Field, Chicago, IL

Soldier Field, Chicago, IL 29 de julio de 2026 – Rogers Stadium, Toronto, ON

Rogers Stadium, Toronto, ON 2 de agosto de 2026 – Northwest Stadium, Washington, DC

Northwest Stadium, Washington, DC 7 de agosto de 2026 – Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Allegiant Stadium, Las Vegas, NV 14 de agosto de 2026 – SoFi Stadium, Los Angeles, CA

SoFi Stadium, Los Angeles, CA 21 de agosto de 2026 – Levi’s Stadium, San Francisco, CA

Levi’s Stadium, San Francisco, CA 26 de agosto de 2026 – Lumen Field, Seattle, WA

Lumen Field, Seattle, WA 29 de agosto de 2026 – State Farm Stadium, Phoenix, AZ

State Farm Stadium, Phoenix, AZ 2 de septiembre de 2026 – Alamodome, San Antonio, TX

Alamodome, San Antonio, TX 6 de septiembre de 2026 – Sun Bowl Stadium, El Paso, TX

Sun Bowl Stadium, El Paso, TX 12 de septiembre de 2026 – Gillette Stadium, Boston, MA

1 / 28 | FOTOS: Las cabelleras de Karol G que nos han enamorado. Karol G con el cabello color miel. - Marta Lavandier 1 / 28 FOTOS: Las cabelleras de Karol G que nos han enamorado Karol G con el cabello color miel. Marta Lavandier Compartir

17 de septiembre de 2026 – MetLife Stadium, New York, NY

MetLife Stadium, New York, NY 24 de septiembre de 2026 – Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta, GA

Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta, GA 27 de septiembre de 2026 – Reliant Stadium, Houston, TX

Reliant Stadium, Houston, TX 2 de octubre de 2026 – Hard Rock Stadium, Miami, FL

Hard Rock Stadium, Miami, FL 9 de octubre de 2026 – Raymond James Stadium, Tampa, FL

Raymond James Stadium, Tampa, FL 15 de octubre de 2026 – AT&T Stadium, Dallas, TX

AT&T Stadium, Dallas, TX 6 de noviembre de 2026 – Estadio BBVA, Monterrey, México

Estadio BBVA, Monterrey, México 13 de noviembre de 2026 – GNP Seguros Stadium, Ciudad de México

GNP Seguros Stadium, Ciudad de México 27 de noviembre de 2026 – Estadio Nacional de Costa Rica, San José

Estadio Nacional de Costa Rica, San José 4 de diciembre de 2026 – Estadio El Campín, Bogotá, Colombia

Estadio El Campín, Bogotá, Colombia 15 de enero de 2027 – Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador 22 de enero de 2027 – Estadio San Marcos, Lima, Perú

Estadio San Marcos, Lima, Perú 28 de enero de 2027 – Estadio Nacional, Santiago, Chile

Estadio Nacional, Santiago, Chile 5 de febrero de 2027 – Venue por confirmar, Buenos Aires, Argentina

Venue por confirmar, Buenos Aires, Argentina 12 de febrero de 2027 – Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil

Arena Pacaembu, São Paulo, Brasil 19 de febrero de 2027 – Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, RD

Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, RD 26 de febrero de 2027 – Estadio Hiram Bithorn Sosa, San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn Sosa, San Juan, Puerto Rico 3 de junio de 2027 – Estadi Olímpic, Barcelona, España

Estadi Olímpic, Barcelona, España 11 de junio de 2027 – Estadio La Cartuja, Sevilla, España

Estadio La Cartuja, Sevilla, España 18 de junio de 2027 – Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal

Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal 24 de junio de 2027 – Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España 1 de julio de 2027 – La Défense Arena, París, Francia

La Défense Arena, París, Francia 6 de julio de 2027 – Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Reino Unido

Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Reino Unido 10 de julio de 2027 – Johan Cruijff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Johan Cruijff Arena, Ámsterdam, Países Bajos 14 de julio de 2027 – PGE Narodowy, Varsovia, Polonia

PGE Narodowy, Varsovia, Polonia 17 de julio de 2027 – Merkur Spiel‑Arena, Düsseldorf, Alemania

Merkur Spiel‑Arena, Düsseldorf, Alemania 21 de julio de 2027 – Groupama Stadium, Lyon, Francia

Groupama Stadium, Lyon, Francia 24 de julio de 2027 – San Siro Stadium, Milán, Italia