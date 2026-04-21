¡De vuelta al Hiram Bithorn!: Karol G regresa a Puerto Rico en el 2027
La cantante colombiana incluirá a San Juan en su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”
21 de abril de 2026 - 11:11 AM
21 de abril de 2026 - 11:11 AM
Luego de sus presentaciones en el festival de música Coachella, celebrado en los pasados dos fines de semana, la cantante colombiana Karol G sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio del inicio de su nueva gira “Viajando por el mundo Tropitour”. Entre los países que visitará a partir de finales de julio se encuentra San Juan, Puerto Rico, donde el 26 de febrero de 2027, dará un gran concierto en el Estadio Hiram Bithorn.
Puerto Rico ocupa un lugar especial en la carrera de Karol G, no solo por el cariño del público, sino por la influencia de la música urbana isleña en su sonido y su trayectoria. La súper estrella de la música se presentó por última vez en la isla el 10, 11 y 12 de marzo de 2023 en el Estadio Hiram Bithorn.
El “Viajando por el mundo Tropitour” recorrerá ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa. La gira comienza el 24 de julio de 2026 en Chicago y visitará escenarios icónicos en Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Santo Domingo, Madrid, París y Londres, entre muchos otros, antes de cerrar en Milán el 24 de julio de 2027.
Los detalles de la venta de boletos se dará más adelante por la casa productora Move Concerts Puerto Rico.
Fechas del Tour
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