Alejandra Espinoza revela que su hermano fue deportado: “Nadie me está contando lo que se siente”

La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza abrió su corazón al hablar sobre la situación que viven muchas familias latinas en Estados Unidos y reveló que su propio hermano fue deportado, una experiencia que asegura le ha permitido comprender de cerca el dolor que enfrentan miles de inmigrantes.

Durante una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, la ganadora de la primera temporada de “Nuestra Belleza Latina” confesó que su familia ha sido afectada directamente por las medidas migratorias implementadas en Los Ángeles.

“Yo tengo un hermano que deportaron. A mí nadie me está contando lo que se siente, lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo como familia”, expresó la conductora.

“Es bien triste lo que se vive en Los Ángeles”

Espinoza describió el temor que, según ella, se ha apoderado de muchas comunidades latinas debido a los operativos migratorios.

“El miedo que se está viviendo en Los Ángeles es una cosa tan… Lo que vemos en las redes sociales o en la televisión no se compara realmente con el temor”, comentó.

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La presentadora aseguró que conoce personas que han dejado de salir de sus casas por miedo a ser detenidas y señaló que incluso algunos prefieren rechazar premios o apariciones públicas para evitar ser identificados.

La familia pasó la Navidad en Tijuana

La también empresaria explicó que su hermano fue deportado a finales del año pasado, una situación que obligó a su familia a modificar sus tradiciones.

“En Navidad todos nos fuimos a Tijuana a pasar la Navidad con él allá y nos está tocando hacer cosas diferentes”, contó.

Aunque reconoció el dolor que la situación ha provocado, especialmente para sus padres, destacó que su hermano tuvo la oportunidad de llegar a un lugar donde cuenta con apoyo familiar.

Lo importante es que él tenía adónde llegar, porque hay mucha gente que se va a su país y no tienen ni familia”, afirmó.

Espinoza también compartió que la fe ha sido fundamental para afrontar este proceso familiar.

“No queda más que seguir, no queda más que darle gracias a Dios”, expresó.

La conductora señaló que suele recordarle a su madre que intenta encontrar un propósito detrás de lo ocurrido.