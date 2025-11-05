Opinión
5 de noviembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Alejandra Espinoza vuelve a la conducción de la alfombra roja de los Latin Grammy

Después de siete años, la animadora mexicana retomará el mando de la transmisión especial

5 de noviembre de 2025 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“La Banda” estrenará este domingo, a las 8:00 de la noche, por Univisión Puerto Rico. (Suministrada)
Alejandra Espinoza ganó "Nuestra Belleza Latina" en el 2007. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Univision anunció hoy “Noche de Estrellas”, el espectacular “preshow” de la alfombra roja que precede a la 26 Entrega Anual del Latin Grammy. Chiquinquirá Delgado, Alejandra Espinoza, Raúl De Molina y Borja Voces serán los anfitriones del glamoroso evento en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

La emocionante antesala comenzará el 13 de noviembre a las 7:00 p.m. para dar paso directamente a una de las noches más importantes de la música latina. En Puerto Rico se podrá experimentar la emoción en TeleOnce.

Este cuarteto dinámico de presentadores cuenta con el regreso de De Molina, anfitrión de “Noche de Estrellas” del Latin Grammy desde 2005. Se unen a él dos presentadoras de larga trayectoria: Delgado, quien ha engalanado el programa desde 2010, y Voces, quien comenzó su rol en 2017. Completa el grupo Espinoza, quien regresa para conducir la alfombra roja después de 7 años.

“Noche de Estrellas” promete una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, acceso detrás de cámaras, deslumbrantes momentos de moda y más. El “show” contará con una actuación especial de la artista y productora colombiana Annasofia, quien está nominada este año a un Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. La audiencia también verá a los primeros ganadores de la noche y disfrutará de segmentos especiales.

