Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Roselyn Sánchez y Maluma serán los conductores del Latin Grammy

El cantante colombiano debutará como presentador

29 de octubre de 2025 - 3:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta será su octava ocasión de Roselyn Sánchez como maestra de ceremonias de la gala. (alexis.cedeno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MIAMI — Maluma y Roselyn Sánchez conducirán la 26ª entrega anual del Latin Grammy.

RELACIONADAS

Maluma, quien debuta como anfitrión de la gala, cuenta con un total de 20 nominaciones a los Latin Grammy y recibió el gramófono al mejor álbum de pop vocal contemporáneo por su tercer álbum de estudio, F.A.M.E de 2018.

Sánchez, quien también ha sido nominada al Latin Grammy, es toda experimentada anfitriona y esta será su octava ocasión como maestra de ceremonias de la gala.

El cantante colombiano Carlos Vives interpretó ante el público sus canciones "Fruta fresca", "La bicicleta", "Tierra del olvido", "Volví a nacer", "Robarte un beso" y "Pa' Mayte".La cantante colombiana Ela Taubert y Joe Jonas cantaron "¿Cómo pasó?" durante la 25 entrega anual del Latin Grammy.Luis Fonsi se apoderó del escenario con los temas "No me doy por vencido", "Despacito" y "Santa Marta".
1 / 20 | Revive los mejores momentos de la vigésimo quinta entrega de los Latin Grammy . El cantante colombiano Carlos Vives interpretó ante el público sus canciones "Fruta fresca", "La bicicleta", "Tierra del olvido", "Volví a nacer", "Robarte un beso" y "Pa' Mayte". - Kevin Winter

La 26a Entrega Anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre. La ceremonia, de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision, la compañía líder de contenido en español del mundo, y transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. de Miami (000 GMT), precedida por una antesala de una hora.

La Premiere del Latin Grammy, en la que se otorgan la mayoría de los premios, llegará por la tarde antes de la ceremonia.

Durante más de dos décadas y media Latin Grammy ha celebrado la excelencia de la música latina y a sus creadores. En la foto, la presentadora Amara La Negra.La actriz Gala Montes en su llegada al Kaseya Center de Miami, Florida.El maestro Ángel "Cucco" Peña junto a su esposa, Dora Díaz.
1 / 37 | Así lucieron los artistas en la alfombra roja de los Latin Grammy . Durante más de dos décadas y media Latin Grammy ha celebrado la excelencia de la música latina y a sus creadores. En la foto, la presentadora Amara La Negra. - Univision
Tags
Roselyn SánchezMalumaLatin Grammy
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: