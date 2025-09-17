Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy 2025

El artista puertorriqueño compite en las principales categorías, incluidas Mejor álbum, canción y grabación del año

17 de septiembre de 2025 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Bad Bunny lideró este miércoles las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

RELACIONADAS

El artista puertorriqueño logró consolidar el éxito de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)”, su séptimo título publicado el pasado 5 de enero en tres de las categorías reina, incluida Mejor grabación del año, Mejor canción del año y Mejor álbum del año.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

A la carrera por alzarse con el galardón a mejor proyecto del año, Bad Bunny competirá junto al español Alejandro Sanz, por su “¿Y ahora qué?“; su compatriota Rauw Alejandro, con “Cosa nuestra”, o la estrella cubana-estadounidense Gloria Estefan con su disco “Raíces”, entre otros.

La primera vez de Ca7riel & Paco Amoroso

Los mejores amigos Ca7riel & Paco Amoroso, por su parte, también aspiran a los premios más importantes de estos galardones. Sus canciones “El día del amigo” y “#Tetas” alcanzaron nominaciones en los apartados de grabación del año y canción del año, mientras que su disco ‘Papota’ compite en la terna de álbum del año.

El proyecto, que también tiene menciones en los campos de la música alternativa, surgió después del éxito que les supuso el concierto en el Tiny Desk de la National Public Radio (NPR), la radio pública estadounidense, y presenta una sátira a la industria musical y la presión que esta genera sobre los artistas.

Mientras que el compositor mexicano Édgar Barrera sigue acumulando nominaciones con éxitos como la veraniega “Si antes te hubiera conocido”, interpretada por la colombiana Karol G y con la que competirá en las candidaturas a grabación y canción del año.

En las categorías más específicas, la canción “Soltera”, de la estrella colombiana Shakira, nominada a Mejor canción pop; o “Cosas pendientes”, el tema del también colombiano Maluma buscará alzarse con el premio a mejor canción urbana.

También la mexicana Natalia Lafourcade, la artista femenina con más Latin Grammy ganados de la historia, obtuvo ocho nominaciones gracias a su último álbum de estudio “Cancionera”, que completa las candidaturas a mejor álbum del año junto Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.

Nueva música

La cantante brasileña trans Liniker también destacó en estas nominaciones al sumar un total de seis menciones. La compositora ha crecido su fama principalmente en los círculos del indie, con los que nació el álbum ‘Caju’, en el que mezcla el género soul, MPB (Música Popular Brasileira), funk y R&B.

El apartado de mejor nuevo artista lo disputan Alleh, la colombiana Annasofia, el español Yerai Cortés, la artista brasileña de jazz Juliane Gamboa, la cubana Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, la cantautora Sued Nunes y la mexicana Ruzzi.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy empezará el próximo 1 de octubre.

La edición 26 de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y se transmitirá a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 17:00 hora local (00:00 del jueves hora GMT).

¡Dale un vistazo a los mejores vestidos de la alfombra roja de los Latin Grammy 2024!Génesis Dávila.Majo Aguilar.
1 / 31 | FOTOS: Los mejores vestidos en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024. ¡Dale un vistazo a los mejores vestidos de la alfombra roja de los Latin Grammy 2024! - Servicios combinados

Tags
Bad BunnyLatin Grammy
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: