Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Lo que se sabe de la última función de la residencia de Bad Bunny

Conoce cómo asistir, cómo verlo en pantalla y más detalles

16 de septiembre de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny ofrecerá su función 31 este sábado, 20 de septiembre. (Suministrada/Eric Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El último concierto de la residencia de la súper estrella Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, pautado para este sábado 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico, pero también desde los millones de hogares que tienen acceso a Amazon Prime Video y sus plataformas, tiene a muchos preguntándose cómo disfrutar del espectáculo.

RELACIONADAS

A continuación una guía de lo que se sabe de la última fecha de la residencia del artista de“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Cómo comprar boletos para verlo en vivo desde el Choliseo

El día del anuncio de la función número 31, el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que esta sería disponible solo para residentes de Puerto Rico.

  • La primera forma en que los fanáticos podrían optar por una oportunidad para adquirir boletos, fue a través de un prerregistro, que estuvo disponible desde el anuncio, hasta las 5:00 de la tarde. Los interesados debían acceder a la plataforma con un número con código de área de Puerto Rico (787 o 939) y completar los pasos hasta recibir la confirmación por correo electrónico de que el registro fue completado. Si eres seleccionado para la preventa, recibirás un correo electrónico el miércoles, 17 de septiembre, antes de las 10:00 a.m. AST. Este correo incluirá un código único de preventa y el enlace correspondiente.
  • Al completar el registro, se informa que habrá otras formas de tener acceso a la venta de boletos, pero al momento no se han informado más información.
Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

Cómo verlo por Amazon Music, Prime Video y Twitch

Bad Bunny llevará su “show” final vendido a capacidad a las pantallas de todo el mundo.

El concierto será transmitido en vivo el sábado, 20 de septiembre, a las 8:30 p.m. ET (5:30 p.m. PT) exclusivamente por:

¿Tiene costo?

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzó el 11 de julio e incluyó nueve funciones exclusivas para residentes de Puerto Rico. Este concierto especial, que conmemora el octavo aniversario del huracán María, representa la primera transmisión mundial de la residencia.

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

"Fue una llamada a las 8:30 de la noche": esto nos contó la diseñadora y directora de arte, Mayna Magruder.

¿Qué deben saber los fans sobre la colaboración de Bad Bunny con Amazon?

Este evento da inicio a una colaboración entre Amazon y Bad Bunny para fortalecer las comunidades puertorriqueñas a través de varias iniciativas, informó la empresa. Esta son:

  • Educación y tecnología: Se lanzarán programas educativos, recursos tecnológicos y un currículo ampliado en STEM para estudiantes y maestros. Estos esfuerzos buscan garantizar aprendizaje continuo y apoyo comunitario, en línea con el trabajo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en pro de la educación en Puerto Rico.
  • Entrega de alimentos y apoyo agrícola: Nuevas iniciativas ofrecerán respaldo a agricultores y mejorarán el acceso a productos frescos en toda la isla.
  • Desarrollo económico: Se lanzará una nueva vitrina digital “comPRa Local” en Amazon.com que destacará productos puertorriqueños con el distintivo “Hecho en PR”, impulsando así los negocios locales.

Benito encarna el espíritu de Puerto Rico, y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, expresó Rocío Guerrero, directora de música, Latino-Iberia, Amazon Music a través de declaraciones escritas.

Mónica Monserrate le ha dedicado la mayor parte de su vida a la creación de espacios escénicos.Recrear una montaña para la residencia de Bad Bunny ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado.“Fue una colaboración de muchos lenguajes. La gente de eventos habla una cosa, la de cine otra, y había que traducir entre todos para que funcionara”, dijo Monserrate sobre el proceso.
1 / 12 | Una montaña en el "Choli": una mirada en fotos al impresionante escenario de la residencia de Bad Bunny. Mónica Monserrate le ha dedicado la mayor parte de su vida a la creación de espacios escénicos. - Ramón “Tonito” Zayas

Contenido exclusivo y tributo musical

Los fans también tendrán acceso sin precedentes a contenido exclusivo y mercancía de Bad Bunny. La celebración comienza temprano con la toma de control de Platino, la lista de reproducción insignia latina en Amazon Music, donde Bad Bunny curará un homenaje integral al legado musical de la isla.

Además, se lanzará un vinilo de edición limitada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluirá fotos especiales de la residencia. Estará disponible para pre-orden a nivel mundial a partir del 20 de septiembre, exclusivamente en la app de Amazon Music.

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

¡Finalmente! Explosivo junte de Bad Bunny y Rauw Alejandro

Muchos fanáticos lo esperaban y llegó el momento en el Coliseo de Puerto Rico.

Tags
Bad BunnyAmazon Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: