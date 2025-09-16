Lo que se sabe de la última función de la residencia de Bad Bunny

El último concierto de la residencia de la súper estrella Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, pautado para este sábado 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico, pero también desde los millones de hogares que tienen acceso a Amazon Prime Video y sus plataformas, tiene a muchos preguntándose cómo disfrutar del espectáculo.

A continuación una guía de lo que se sabe de la última fecha de la residencia del artista de“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Cómo comprar boletos para verlo en vivo desde el Choliseo

El día del anuncio de la función número 31, el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que esta sería disponible solo para residentes de Puerto Rico.

La primera forma en que los fanáticos podrían optar por una oportunidad para adquirir boletos, fue a través de un prerregistro, que estuvo disponible desde el anuncio, hasta las 5:00 de la tarde. Los interesados debían acceder a la plataforma con un número con código de área de Puerto Rico (787 o 939) y completar los pasos hasta recibir la confirmación por correo electrónico de que el registro fue completado. Si eres seleccionado para la preventa, recibirás un correo electrónico el miércoles, 17 de septiembre, antes de las 10:00 a.m. AST. Este correo incluirá un código único de preventa y el enlace correspondiente.

Al completar el registro, se informa que habrá otras formas de tener acceso a la venta de boletos, pero al momento no se han informado más información.

Cómo verlo por Amazon Music, Prime Video y Twitch

Bad Bunny llevará su “show” final vendido a capacidad a las pantallas de todo el mundo.

El concierto será transmitido en vivo el sábado, 20 de septiembre, a las 8:30 p.m. ET (5:30 p.m. PT) exclusivamente por:

Amazon Music

Prime Video

Twitch

¿Tiene costo?

Los miembros de Prime podrán verlo sin costo adicional como parte de su suscripción, de acuerdo a la comunicación de la compañía.

La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzó el 11 de julio e incluyó nueve funciones exclusivas para residentes de Puerto Rico. Este concierto especial, que conmemora el octavo aniversario del huracán María, representa la primera transmisión mundial de la residencia.

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli? "Fue una llamada a las 8:30 de la noche": esto nos contó la diseñadora y directora de arte, Mayna Magruder.

¿Qué deben saber los fans sobre la colaboración de Bad Bunny con Amazon?

Este evento da inicio a una colaboración entre Amazon y Bad Bunny para fortalecer las comunidades puertorriqueñas a través de varias iniciativas, informó la empresa. Esta son:

Educación y tecnología: Se lanzarán programas educativos, recursos tecnológicos y un currículo ampliado en STEM para estudiantes y maestros. Estos esfuerzos buscan garantizar aprendizaje continuo y apoyo comunitario, en línea con el trabajo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en pro de la educación en Puerto Rico.

Se lanzarán programas educativos, recursos tecnológicos y un currículo ampliado en STEM para estudiantes y maestros. Estos esfuerzos buscan garantizar aprendizaje continuo y apoyo comunitario, en línea con el trabajo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en pro de la educación en Puerto Rico. Entrega de alimentos y apoyo agrícola: Nuevas iniciativas ofrecerán respaldo a agricultores y mejorarán el acceso a productos frescos en toda la isla.

Nuevas iniciativas ofrecerán respaldo a agricultores y mejorarán el acceso a productos frescos en toda la isla. Desarrollo económico: Se lanzará una nueva vitrina digital “comPRa Local” en Amazon.com que destacará productos puertorriqueños con el distintivo “Hecho en PR”, impulsando así los negocios locales.

“Benito encarna el espíritu de Puerto Rico, y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, expresó Rocío Guerrero, directora de música, Latino-Iberia, Amazon Music a través de declaraciones escritas.

Contenido exclusivo y tributo musical

Los fans también tendrán acceso sin precedentes a contenido exclusivo y mercancía de Bad Bunny. La celebración comienza temprano con la toma de control de Platino, la lista de reproducción insignia latina en Amazon Music, donde Bad Bunny curará un homenaje integral al legado musical de la isla.

Además, se lanzará un vinilo de edición limitada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluirá fotos especiales de la residencia. Estará disponible para pre-orden a nivel mundial a partir del 20 de septiembre, exclusivamente en la app de Amazon Music.