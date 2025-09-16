Lo que se sabe de la última función de la residencia de Bad Bunny
Conoce cómo asistir, cómo verlo en pantalla y más detalles
16 de septiembre de 2025 - 12:52 PM
16 de septiembre de 2025 - 12:52 PM
El último concierto de la residencia de la súper estrella Bad Bunny “No me quiero ir de aquí: Una Más”, pautado para este sábado 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico, pero también desde los millones de hogares que tienen acceso a Amazon Prime Video y sus plataformas, tiene a muchos preguntándose cómo disfrutar del espectáculo.
A continuación una guía de lo que se sabe de la última fecha de la residencia del artista de“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.
Cómo comprar boletos para verlo en vivo desde el Choliseo
El día del anuncio de la función número 31, el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que esta sería disponible solo para residentes de Puerto Rico.
Bad Bunny llevará su “show” final vendido a capacidad a las pantallas de todo el mundo.
El concierto será transmitido en vivo el sábado, 20 de septiembre, a las 8:30 p.m. ET (5:30 p.m. PT) exclusivamente por:
¿Tiene costo?
La residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" comenzó el 11 de julio e incluyó nueve funciones exclusivas para residentes de Puerto Rico. Este concierto especial, que conmemora el octavo aniversario del huracán María, representa la primera transmisión mundial de la residencia.
Este evento da inicio a una colaboración entre Amazon y Bad Bunny para fortalecer las comunidades puertorriqueñas a través de varias iniciativas, informó la empresa. Esta son:
“Benito encarna el espíritu de Puerto Rico, y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, expresó Rocío Guerrero, directora de música, Latino-Iberia, Amazon Music a través de declaraciones escritas.
Los fans también tendrán acceso sin precedentes a contenido exclusivo y mercancía de Bad Bunny. La celebración comienza temprano con la toma de control de Platino, la lista de reproducción insignia latina en Amazon Music, donde Bad Bunny curará un homenaje integral al legado musical de la isla.
Además, se lanzará un vinilo de edición limitada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluirá fotos especiales de la residencia. Estará disponible para pre-orden a nivel mundial a partir del 20 de septiembre, exclusivamente en la app de Amazon Music.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: