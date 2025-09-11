La fiebre con el “merch” de Bad Bunny: lo más buscado de su residencia en Puerto Rico
La mercancía exclusiva se ha convertido en parte esencial de la experiencia “No me quiero ir de aquí”
11 de septiembre de 2025 - 9:47 AM
Durante los últimos dos meses, los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio han tenido la oportunidad de sumergirse en la cultura y música puertorriqueña gracias a la residencia “No me quiero ir de aquí”, que se presenta en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot hasta el próximo 14 de septiembre, con un total de 30 funciones programadas.
Como parte de esta experiencia inmersiva, tanto locales como turistas han podido adquirir mercancía exclusiva y de edición limitada del artista boricua.
La variedad de productos se encuentran disponibles no solo en el “Choliseo”, sino también en la tienda oficial “Seguimo’ Aquí”, ubicada en Plaza Las Américas, para beneficio de todo fanático que deseaba ser parte de la vibra o fiebre de los conciertos, sin necesariamente tener boleto en mano.
Este espacio no solo ofrece artículos únicos, sino que también rinde un homenaje a las raíces culturales de Puerto Rico mediante elementos simbólicos cuidadosamente seleccionados.
Según información provista a El Nuevo Día por el equipo de trabajo de Bad Bunny, este es el Top 5 de los artículos sobre la residencia más vendidos hasta la fecha:
Entre los diseñadores del patio y creadores de estos artículos se destacan: Nannette Mariela García, Ángel Joel Figueroa López, Sebastián Muñiz Morales, Gadiel Ignacio Morales Vergeli, Hernan Ayala Tirado y Manuel “Mosh” Rivera.
Por otro lado, cabe destacar que, durante el primer fin de semana de septiembre, se agregó a la colección el querido sapo Concho, en un llavero —al estilo de las famosas Labubus— en una pequeña caja sorpresa. Su llegada ocasionó kilométricas filas en Plaza Las Américas, por lo que probablemente entre rápidamente al Top de lo más vendido.
La mayoría de la mercancía relacionada con la residencia se encuentra a la venta en “El Nuevo Colmadito”, ubicado dentro del “Choliseo” durante las funciones. Allí, los fanáticos pueden adquirir la mayoría de las camisetas —algunas con mensajes, otras con Concho—así como los hoodies, las gorras y los pins.
Los artículos y diseños varían por punto de venta. Es decir, hay algunos que son exclusivos en el interior del Coliseo y otros que solo en la tienda de Plaza Las Américas.
No obstante, el pasado 31 de agosto, y mientras se acerca el final de las 30 funciones, se habilitó la página web shop.debitirarmasfotos.com para comprar de manera online solo algunos de los artículos, sin embargo, ya muchas de las piezas se encuentran “sold out”.
En fin, “Yo no me quiero ir de aquí” no solo ha sido una residencia musical, sino una experiencia emotiva que ha logrado conectar a miles de personas con la esencia de Puerto Rico.
Cada una de las 30 funciones —únicas e irrepetibles— han sido una carta de amor a la isla y a su gente, los boricuas. Para muchos, será un recuerdo imborrable de su visita a la isla. Y para otros, un motivo más para sentirse orgullosos de ser puertorriqueños.
