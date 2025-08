“The Archive”: donde los tenis de Bad Bunny y Adidas se convierten en obras de arte

“’The Archive’ presenta los cinco años de creación que hemos tenido en Adidas, en colaboración con Bad Bunny, que como verá el público, tiene un desarrollo creativo bastante amplio. Aquí encontrarán 148 productos, de los cuales 30 han sido lanzados y puestos a la venta y otros 116 que nunca serán lanzados o vendidos”, explicó Valentina Benítez, portavoz Adidas, durante una visita a la muestra de la prensa y de creadores de contenido. “Es como si vieran los ‘sketches’ de los calzados, pero en vez de tenerlo en un dibujo, creamos unos ‘samples’, que es lo que tenemos aquí. Para identificar cuáles de los calzados son los que se pusieron a la venta, creamos unas etiquetas que está en cada producto. Si aparece una fecha completa de día, mes y año, significa que ese producto fue lanzado al mercado. Si no está la fecha, es porque es un producto que no se lanzará nunca ”.

Prototipos, diseños inéditos y más: estos son todos los tenis que Adidas ha creado para Bad Bunny. La muestra “ The Archive” estará abierta del 6 al 17 de agosto de 2025 en el Museo de Puerto Rico.

Entre los modelos que el público podrá observar se encuentran ‘Campus’, ‘Superteam Cavehiker’, ‘2000s Runner’, ‘Caverunner’, ‘Watermoc Three-In-One’ y ‘Radiante V2’ , entre otros. Entre los más llamativos se encuentra el primer modelo que se puso a la venta el 17 de marzo de 2021, conocido como ‘Forum’. Además, están varias versiones más recientes como las ‘Gazelle City Series’ , que tiene las versiones dedicadas municipios y elementos relacionados con Puerto Rico, como ‘El Yunque’ (de tonos verde), ‘Santurce’ (de tonos anaranjados), ‘Cabo Rojo’ (tonos rosados) y ‘San Juan’ (tonos azules). Dos versiones, que no llegaron a la línea de producción, fueron los de ‘Ponce’, color rojo y blanco, y ‘Vega Baja’, en tonos amarillos. Está por ver si se ponen a la venta en algún momento.

La muestra también incluye piezas icónicas de la historia de la colaboración, incluyendo los tenis usados por Bad Bunny en la campaña de Adidas para el modelo “Bad Bunny X Messi Gazelle Indoor” ; la lonchera obsequiada a los invitados que viajaron en el avión decorado con colores y diseños alusivos a Bad Bunny; el kit de regalo Easter Egg, que en su interior tenía el calzado ‘Pink Form’ ; Un cubo hecho en musgo y flores, que formó parte del montaje realizado en Coachella, donde se presentó el modelo de tenis ‘Campus Wild Moss’ ; El casco creado por Adidas para la colaboración de Bad Bunny con el equipo Mercedes-AMG F1 Team; El cubo multicolor donde venían los pares de regalo de los calzados ‘Forum PWR Cash and Throw’ ; y unas botas vaqueras que se usaron para la campaña del modelo ‘Response CL Paso Fino’ , donde apareció Bernie, hermano del cantante.

Entrada gratuita

“Nosotros, como socios, lo que estamos haciendo es apoyarlo y expandir esa visión a través de la colaboración que tenemos con él. Quiere decir que solo hay un archivo en el mundo con la colección de Bad Bunny, que es este, y no volverá a pasar otra vez. Quien lo quiera ver, tendrá que venir a Puerto Rico del 6 al 17 de agosto, en el horario del museo ”.

La entrada a la exhibición es gratuita y el acceso se gestionará en la recepción del museo, donde le entregarán una pulsera a los visitantes. El acceso será por orden de llegada y los visitantes tendrán 30 minutos dentro de la sala. Además, aquellos que quiera ver el resto del museo, tienen que pagar la entrada regular. La exhibición no podrá extenderse más allá del 17 de agosto, ya que el espacio está reservado para otra muestra que comenzará a finales de agosto.

El Museo de Arte de Puerto Rico abre sus puertas los martes, viernes y sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., los miércoles, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Está cerrado los lunes y martes.