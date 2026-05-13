Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fundación Ismael Rivera convoca a la creación de un belén comunitario en honor al “sonero mayor”

La actividad se realiza como parte de la conmemoración del aniversario de la partida física de “Maelo”

13 de mayo de 2026 - 7:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ismael Rivera. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fundación Ismael Rivera invitó al pueblo de Puerto Rico a participar de un belén comunitario en honor a Ismael Rivera este próximo sábado, 16 de mayo, a las 11:30 a.m. en el Cementerio de Villa Palmeras, lugar donde descansan los restos del reconocido cantante, compositor y figura fundamental de la música afrocaribeña y afrolatinoamericana.

RELACIONADAS

La actividad se realiza como parte de la conmemoración de un nuevo aniversario de la partida física de “Maelo”, una de las voces más importantes de la cultura puertorriqueña y del Caribe. Más allá de su legado musical, Ismael Rivera continúa siendo símbolo de identidad popular, orgullo afroboricua, referente de la salsa y memoria viva de los barrios pueblan toda América. Desde de Santurce, a Loíza, al Barrio Puertorriqueño de Nueva York, y los barrios populares de Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Republica Dominicana y muchos otros lugares del mundo.

El encuentro reunirá a familiares, amistades, músicos, comunidades y admiradores en un acto colectivo de homenaje, memoria y celebración cultural. El belén contará con la participación de Emmanuel Santana desde la Casa de la Plena Tito Matos, la colaboración del Taller Comunidad La Goyco y la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, así como una intervención musical de bomba a cargo de Alejandro Fundora junto a otros bomberes invitados.

La Fundación extendió una invitación abierta al público a llevar flores, tambores y compartir en comunidad este espacio de recordación y afirmación cultural.

Recordar a Maelo es también reconocer la fuerza cultural de nuestros barrios, nuestras músicas afrocaribeñas y las memorias que siguen vivas en el pueblo. Su voz continúa acompañando nuestras luchas, nuestras celebraciones y nuestra identidad colectiva”, expresó un portavoz de la Fundación Ismael Rivera.

Reiteraron, además, su compromiso con la preservación y difusión del legado histórico, musical y cultural de Ismael Rivera para las nuevas generaciones, reconociendo su impacto no solo en la salsa y la música popular, sino también en la afirmación de la negritud puertorriqueña, caribeña y latinoamericana.

Para más información puede acceder a las redes sociales oficiales de la Fundación Ismael Rivera en Facebook e Instagram, así como visitar su página web: https://ismaelrivera.org

Tags
Ismael RiveraVilla PalmerasSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: