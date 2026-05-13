Fundación Ismael Rivera convoca a la creación de un belén comunitario en honor al “sonero mayor”

La Fundación Ismael Rivera invitó al pueblo de Puerto Rico a participar de un belén comunitario en honor a Ismael Rivera este próximo sábado, 16 de mayo, a las 11:30 a.m. en el Cementerio de Villa Palmeras, lugar donde descansan los restos del reconocido cantante, compositor y figura fundamental de la música afrocaribeña y afrolatinoamericana.

La actividad se realiza como parte de la conmemoración de un nuevo aniversario de la partida física de “Maelo”, una de las voces más importantes de la cultura puertorriqueña y del Caribe. Más allá de su legado musical, Ismael Rivera continúa siendo símbolo de identidad popular, orgullo afroboricua, referente de la salsa y memoria viva de los barrios pueblan toda América. Desde de Santurce, a Loíza, al Barrio Puertorriqueño de Nueva York, y los barrios populares de Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Republica Dominicana y muchos otros lugares del mundo.

El encuentro reunirá a familiares, amistades, músicos, comunidades y admiradores en un acto colectivo de homenaje, memoria y celebración cultural. El belén contará con la participación de Emmanuel Santana desde la Casa de la Plena Tito Matos, la colaboración del Taller Comunidad La Goyco y la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, así como una intervención musical de bomba a cargo de Alejandro Fundora junto a otros bomberes invitados.

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La Fundación extendió una invitación abierta al público a llevar flores, tambores y compartir en comunidad este espacio de recordación y afirmación cultural.

“Recordar a Maelo es también reconocer la fuerza cultural de nuestros barrios, nuestras músicas afrocaribeñas y las memorias que siguen vivas en el pueblo. Su voz continúa acompañando nuestras luchas, nuestras celebraciones y nuestra identidad colectiva”, expresó un portavoz de la Fundación Ismael Rivera.

Reiteraron, además, su compromiso con la preservación y difusión del legado histórico, musical y cultural de Ismael Rivera para las nuevas generaciones, reconociendo su impacto no solo en la salsa y la música popular, sino también en la afirmación de la negritud puertorriqueña, caribeña y latinoamericana.